A un año de que la Justicia del Perú le dictara prisión preventiva y ordenara su captura internacional por el caso de corrupción Odebrecht, el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) no parece estar prófugo.

Sus redes sociales están actualizadas. En Facebook, Toledo comparte fotos de su participación en un foro académico en Nueva York (celebrado en mayo), el video de la entrevista que le realizó en ese mismo mes el canal CNN y “pronunciamientos” sobre la coyuntura política y social del Perú.

El Cholo, que llegó al poder con la lucha anticorrupción como símbolo y ahora es acusado de supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, elude dos órdenes de prisión provisional desde Estados Unidos, donde al parecer lo protege el hecho de ser residente en ese país.

Fue el 9 de febrero de 2017 cuando el juez Richard Concepción dio lugar a los argumentos de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por 18 meses contra Toledo, al considerar que hay un “alto grado de probabilidad” de que haya estado involucrado en los delitos que se le atribuyen.

Según versiones periodísticas, al ex presidente, acusado de tráfico de influencias y lavado de activos, se la ha visto tranquilo en bares y restaurantes de la ciudad de San Francisco junto a su esposa Eliane Karp, también prófuga.

“Nunca en mi vida he recibido un millón, mucho menos 20 millones de dólares en sobornos. Nunca. No voy a entrar a la cárcel sin que escuchen mi versión”, afirmó el ex presidente en la entrevista de CNN al ser consultado sobre por qué no regresa al Perú.

Toledo, de 71 años, señala que es víctima de una persecución política y que solo retornará a su país cuando exista una “Justicia justa”. La primera orden de prisión responde a dichos de Jorge Barata, ex represente en Lima de Odebrecht, quien en un testimonio premiado aseguró que Toledo recibió el soborno en Brasil a cambio de darle a la firma el contrato para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica.

“En febrero de 2017, sin avisarme me acusaron de haber recibido 20 millones de dólares de un señor Barata, al que le va a costar muy caro. Si no me comunican de eso y quieren una prisión preventiva sin escucharme, ¿dónde está el Estado de derecho?”, se defendió el ex mandatario en la entrevista.

La segunda orden es por el caso Ecoteva, empresa desde la que Toledo y su esposa, Eliane Karp, hicieron inversiones inmobiliarias por unos 17 millones de dólares. El Cholo asegura que todo es legal y que esa compañía es de su amigo israelí Yosef Maiman, quien le facilitó el dinero.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía detectó que el dinero del ex presidente hallado en Ecoteva, una offshore costarricense, corresponde al soborno de Odebrecht. La ruta del monto la confirmó Maiman, convertido ahora en “colaborador eficaz” de la Justicia ante el riesgo de ir a prisión.

En vista de que las órdenes de captura no tienen efecto, la Justicia peruana prepara el pedido de extradición. Fuentes de la Cancillería peruana reconocen haber hecho contacto con personal del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió otro soborno de un poco más de 3,9 millones de dólares de parte la constructora brasileña Camargo Correa a cambio de adjudicarle un tramo de la Interoceánica. Toledo es hasta ahora el más comprometido entre varios líderes peruanos vinculados con el caso Odebrecht, entre ellos los ex mandatarios Ollanta Humala –preso en forma provisional– y Alan García, así como la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori.