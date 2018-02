Inter se sobrepuso ayer a la ausencia por lesión de Mauro Icardi y venció por 2-1 a Bologna, que llegó a empatar transitoriamente con un gol del ex Boca Rodrigo Palacio (foto). Por otro lado, el ex Ferro Federico Fazio marcó en el triunfo de Roma ante el colista Benevento por 5-2. El líder Napoli cerró otra fecha como líder del torneo tras golear a Lazio el sábado por 4-1; pero Juventus no le pierde pisada, ya que ganó 2-0 a Fiorentina el viernes.