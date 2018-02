Colón volvió anoche a la competencia internacional después de seis años con un triunfo por 2-0 ante Zamora, en el partido de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana. La revancha del encuentro disputado en la ciudad venezolana de Barinas será en Santa Fe el 6 de marzo.

El Sabalero arrancó a pura contundencia, y en su primera llegada sacó ventaja. La pifia del central Hernández al intentar despejar el rebote dado por Graterol al atajar espectacularmente un cabezazo de Vera le dejó la pelota a Correa, quien aprovechó el regalo y convirtió con un testazo el 1-0. Iban sólo seis minutos de juego. A partir de ahí, la visita cedió la iniciativa a un Zamora que generaba chances, aunque no las definía. Claro que los acertados movimientos ofensivos de los venezolanos tenían una clara contracara en su débil última línea. A favor del flojo trabajo de la defensa de Zamora, Colón sumó tres ocasiones para agrandar la diferencia. Primero en los pies de Guanca, luego en los de Vera y finamente con un zapatazo de Rodríguez que se fue por encima del travesaño.

En los últimos quince minutos de la etapa inicial, el local se adelantó con decisión a buscar la igualdad. Y debió haberla conseguido por las oportunidades que generó. La mejor ocurrió sobre los 37 minutos, cuando Domínguez manoteó al corner la definición cruzada que ensayó Gallardo entrando al área.

En el complemento, el equipo argentino repitió su esquema de abroquelarse en su campo y salir de contragolpe. Así consiguió controlar los intentos de ataque del conjunto venezolano, y produjo varias jugadas para aumentar el marcador, como aquella que aprovechó Vera para clavar de cabeza el 2-0 tras un centro de Toledo, cuando faltaban cinco minutos para el final. Una victoria importante porque fue lograda de visitante y porque, por lo mostrado anoche, Zamora deberá mejor muchísimo para cambiar su suerte en la serie que se definirá en Santa Fe.

ZAMORA 0: Graterol; De la Hoz, D. Paredes, O. Hernández, M. González; Makoun, Pinto; Gallardo, G. Rojas, D. Pérez; Uribe. DT: J. Cañas Navas.

COLON 2: A. Domínguez; Toledo, Conti, G. Ortiz, C. Rodríguez; Ledesma, Bastía; Guanca, Bernardi; Correa, Vera. DT: E. Domínguez.

Estadio: Agustín Tovar (Barinas, Venezuela).

Arbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay).

Goles: 6m Correa (C); 85m Vera (C).

Cambios: 58m A. Ruiz por Bernardi (C), 64m A. Romero por Gallardo (Z), 70m M. González por Correa (C), 71m Páez por G. Rojas (Z), 79m Estigarribia por Bastía (C), A. Osorio por Makoun (Z).