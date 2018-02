“Tengo muchas expectativas para llegar lejos en el torneo, espero sea un buen punto de partida para un año en el que mi objetivo es mejorar mi nivel en otras superficies”, dijo en su presentación en este Argentina Open el austríaco Dominic Thiem, número 6 del mundo y primer favorito del torneo. Hace dos años, su triunfo aquí en Buenos Aires en semis frente al español Rafael Nadal y su final ganada frente al español Nicolás Almagro, le dieron impulso a su carrera, que hoy, con 24 años y ocho títulos en su haber –todos sobre polvo de ladrillo–, lo encuentra en el selecto grupo de los top ten del ranking ATP. Anoche logró dar el primer paso hacia su objetivo, con un tenis sólido e implacable accedió a los cuartos de final luego de vencer por 6-4 y 6-3 al zurdo marplatense Horacio Zeballos (66), quien pese a desplegar en varios pasajes un buen juego no pudo zanjar la diferencia de categoría y se fue sin poder superar su mejor actuación en el ATP Porteño, donde en 2010 fue cuartofinalista.

Thiem jugará mañana por los cuartos de final frente a Guido Pella (59), con quien curiosamente tiene un historial negativo, ya que el bahiense lo venció en las semifinales de Río 2016 (6-1 y 6-4) y en la segunda ronda de Chengdu, China, el año pasado (7-6 y 6-4). Mientras que el austríaco viene de ganarle este año en la primera ronda de Australia (6-4, 6-4 y 6-4).

Pella llegará al duelo entonado, ya que en el primer turno de la jornada diurna y bajo un sol tremendo, no tuvo mayores problemas para convertirse en el primer cuartofinalista del torneo. Es que el campeón de la Copa Davis 2016, que arrancó el certamen con un duro partido frente al bonaerense Nicolás Kicker, dominó ayer prácticamente todo el duelo de zurdos ante un muy errático Fernando Verdasco (40), al que venció por 6-2 y 6-4. El veterano español de 34 años, que venía de eliminar al brasileño Thiago Monteiro, no pudo desplegar su mejor versión y fue cediendo terreno frente a un Pella que lo movió por la cancha y supo castigarlo en los momentos claves. “Acá no me fue bien nunca. Así que era una espina que tenía clavada. Nada más lindo que ganar frente a los amigos y la familia. Estoy en cuartos de final y espero poder seguir avanzando”, dijo el bahiense frente al público que lo siguió y festejó sus aciertos.

Por su parte, Schwartzman, que venía de vencer en primera ronda al austríaco Andreas Haider-Maurer, se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2 en un partido duro y al que no le faltaron complicaciones frente al zurdo brasileño Thomaz Bellucci (137), procedente de la qualy y que en primera ronda eliminó al cordobés Pedro Cachín. “El jugó muy agresivo y no me dejó hacer mi juego, Pero creo que jugué mejor que en mi primer partido”, comentó Peque tras el triunfo. El mejor argentino en el certamen, que incluso ya superó su mejor actuación en Buenos Aires, buscará mañana un lugar en las semifinales frente al esloveno Aljaz Bedene (51), quien más temprano había sorprendido con su victoria por 3-6 y 7-5 y 6-1 frente al español Albert Ramos vinolas (20).

Los octavos de final continuarán hoy con otros cuatro partidos. En el partido de la jornada diurna, a las 14, el top ten español Pablo Carreño Busta (10), segundo favorito, debutará frente a su compatriota Guillermo García López (69), que viene de limpiar el lunes a Charly Berlocq. A continuación, el azuleño Federico Delbonis (70) se enfrentará con el portugués Gastao Elías (114), quien como lucky loser reemplazó al británico Kyle Edmund y luego se impuso en primera ronda ante el español Roberto Carballes Baena. Mientras que, en el primer turno de la jornada nocturna, no antes de las 18.45, el francés Gael Monfils (43) se medirá con el serbio Dusan Lajovic (88). El cierre de la jornada quedó para el correntino Leonardo Mayer (50), quien tendrá un duelo complicado frente al italiano Fabio Fognini (22), verdugo frecuente de los tenistas argentinos, quien hará su debut en el certamen.