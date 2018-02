Aires de jazz tradicional y cinematográfico para la propuesta de esta noche, a las 21, en Terraza de la Cúpula de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). París Jazz Club presenta Woody Allen Night es un título que explica de manera suficiente, y que difícilmente deje indiferente a quienes gusten del jazz, del cine, o lo que es lo mismo y a la vez: de Woody Allen.

París Jazz Club, agrupación oriunda de Buenos Aires, reúne ocho músicos en escena, en una presentación que ha crecido de manera notoria a lo largo del tiempo, en virtud de una idea nacida entre Sebastián Misuraca (piano y monólogos) y Francisco Villaveirán (clarinete). "Comenzamos por el placer y el fanatismo hacia Woody Allen, sus bandas de sonido son un sello", le dice Misuraca a Rosario/12 . "Es una propuesta en conjunto, donde vamos transitando por las diferentes sonoridades que aparecen en las películas. Hay mucho jazz de New Orleans, que es lo que más utiliza Woody, pero también hacemos un poco de estilo europeo con guitarra rítmica".

Desde su presentación primera, en 2014, París Jazz Club ofreció más de 200 presentaciones del show Woody Allen Night en diversos escenarios. El grupo reconoce una filiación musical que incluye nombres célebres como los de Tommy Dorsey, Billie Holiday, Harry James, Django Reinhardt, Bix Beiderbecke, Jelly Roll Morton, entre muchos otros. Si se trata de pensar algunas canciones emblemáticas, con el telón de fondo que significa el cine de Woody Allen, Misuraca se detiene en Si tu vois ma mère , de Sidney Bechet, el compositor y clarinetista tan admirado por el cineasta. "Aparece en la apertura de Medianoche en París , y se ha vuelto una canción muy reconocida. De Bechet, alguien de New Orleans que se fue a vivir en Francia, adoptamos mucha sonoridad. También hay temas clásicos de Gershwin que no pueden faltar, y algunos de Glenn Miller. El repertorio es amplio y lo vamos cambiando de acuerdo al show, en Capital tocamos bastante seguido, así que lo vamos renovando mucho".

-‑Hay un imaginario ineludible que acompaña el cine de Allen junto al jazz, así como lo influye. Por ejemplo, ya no puede escucharse a Gershwin sin pensar en la película Manhattan.

‑-Sí, como si la música tomara otra representación. Sucede sobre todo en las aperturas de sus películas, donde siempre tenés una canción que no te vas a olvidar, durante los títulos. A mí me pasa así, veo y escucho sus aperturas y ya está, ya entré en el clima de la película. Durante el show, nosotros proyectamos escenas de las películas donde suceden esas canciones, y quizás en el público algunos se sienten identificados con lo visto, o vuelven a ver ciertos momentos y reconocen que hay temas que aparecen varias veces, con versiones distintas, como I'll See You in my Dreams (presente en el film Dulce y melancólico ). De mi parte, yo agrego algunos monólogos de humor durante el show.

-‑Allen mediante, todo un desafío.

-‑Lo hago desde mi faceta, si bien algunos encuentran cierta identificación (risas), pero lo hago desde mí. Me gusta el humor, escribo, y es algo que se fue dando. Al principio tenía una cuota menos importante, pero como el show se va renovando y fue mutando bastante, la participación con los monólogos fue creciendo más.

-‑Me parece que hay cierta complicidad de antemano con el público.

-‑Depende del lugar. Cuando nos presentamos en Capital Federal, en los clubes de jazz hay un clima más íntimo, en donde la gente se abre, se entrega al show. Cuando salimos al conurbano o alguna provincia, nos sorprendemos, porque hay todavía una predisposición más grande. Es una propuesta en donde hay mucho más que jazz, si bien parodiando yo lo digo al revés: "no es sólo jazz, es mucho menos" (risas). La gente se sorprende de un espectáculo que transita por diferentes climas y pasa por diferentes lugares. Tenemos mucho público que no es del palo del jazz, y que tal vez viene por la diversidad de la propuesta o por las películas.

La formación de París Jazz Club presenta Woody Allen Night se completa con los talentos de Iván Buraschi Bernasconi (trompeta/voz), Jimena Rodríguez (saxo tenor), Agostina Zito (violín), Facundo Saied (guitarra), Diego Soldi (contrabajo) y Santiago Ortolá (batería/washboard).