5 Central: Ledesma (6; Ferrari (5), Tobio (5), Cabezas (5), Fernández (5); Lioi (7), Maxi González (6), Gil (5); López Pisano (6); Lovera (8), Zampedri (7). DT: Leonardo Fernández.

0 Olimpo: Anchoverri (5); Villanueva (4), Ojeda (4), Cahais (4), Torrejón (4); Vidal (4), Belleggia (5), Porras (4), Villarruel (4); Troyansky (), Depetris (). DT: Christian Bassedas.

Goles: PT: 7m Maxi González (C) y 23m Lioi (C). ST: 8m y 25m Lioi (C), 27m Fernández (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Llambay por Porras y Ramírez por Torrejón (O), 22m Ruben por Lovera (C), 23 Mancinelli por Belleggia (O), 28m Ortigoza por Gil (C) y Pablo Becker por Lioi (C).

Árbitro: Pedro Argañaraz.

Cancha: Central.

Central se plantea estar entre los primeros once posiciones para disputar la clasificación a Copa Sudamericana o Libertadores del próximo año. Las victorias antes Unión y Huracán lo acercaron a su propósito. El triunfo de ayer, en cambio, lo dejó decididamente como un buen candidato a quedarse con una de las plazas internacionales. Porque el equipo impuso un juego que desbordó al rival, candidato a perder la categoría, en los primeros minutos, y además esa supremacía en el juego tuvo como líderes el despliegue de Lioi, autor de tres goles, y la habilidad de Lovera, devenido en conductor. Los chicos llevaron a Central a una victoria que ya tiene al club ubicado en la tabla con un protagónico más cerca de sus exigencias.

Para meterse en la discusión de los primeros puestos, además de atributos en el juego, el equipo debe ser contundente para marcar diferencias ante rivales menores. Esa obligación el canaya la cumplió con solo 25 minutos del fútbol, donde su voracidad ofensiva abrumó al rival. A los cincos minutos ya hubo dos jugadas de riesgos para el fondo de Olimpo. A los siete, Maxi González apareció por detrás en un tiro libre y gritó el primero de la noche con volea de derecha.

El fútbol de Central tenía la agresividad de Zampedri, la movilidad y habilidad de Lovera y el despliegue de Lioi. Ellos tres llevaron siempre la pelota por abajo y resignaron a Olimpo a refugiarse en su área como último recurso.

Su juego colectivo le regaló a los hinchas un gran gol: la pelota pasó por todo el frente del ataque y en un rechazo corto la tomó Lovera para dar una asistencia al estilo de antes, como hacía Bochini: levantó la cabeza y el juvenil la tiró por elevación a espalda de los centrales para el ingreso en soledad de Lioi por derecha. El juvenil, con remate alto, señaló el segundo.

Olimpo pudo hacer algo recién cuando Central se tomó un respiro. En un mal rechazo de Tobio, Troyanski lo perdió ante Ledesma y Depetris tuvo su ocasión con remate alto frente al arco, pisando el área mayor.

El segundo tiempo fue un abuso. Central hacía todo bien; Olimpo no tenía formar de cerrar su arco. Y llegaron grandes goles colectivos y la goleada para disfrute de todo el Gigante. A los pocos minutos Lovera armó la jugada por el medio, cedió a Zampedri y el delantero, ubicado fuera del área, tiró una pelota cruzada para el ingreso de Lioi, quien definió con un puntazo cruzado por sobre el arquero. Un golazo.

No conforme con eso, Lioi, en otra corrida vertiginosa por derecha, marcó el cuarto con derechazo al primer palo luego de recibir un pase abierto. Y el quinto llegó con corrida de Fernández por la izquierda, aunque su remate llegó al fondo de la red luego de desviarse en Ramírez.

Lovera y Lioi dejaron la cancha antes de tiempo para recibir la ovación del público. Ellos fueron la gran sorpresa de la noche y así pasó desapercibo el regreso de Ruben y el debut de Ortigoza.