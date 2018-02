Lo mandaron a su casa

Con la misma impericia que llevaron al club a la intervención judicial de su tesorería, los dirigentes de Newell's protagonizaron un papelón al abordar la situación de Juan Manuel Llop como entrenador. El domingo lo quisieron despedir pero sin pagar indemnización y para forzar su renuncia se dio a conocer un audio donde el vicepresidente Juan Matías insulta, agravia y descalifica al ídolo leproso. "Es un hijo de puta, no se quiso ir", expresó Matías. Ayer por la tarde el presidente Eduardo Bermúdez se presentó en Bella Vista y echó al técnico del polideportivo. "Lo que está previsionado para pagar es el sueldo de Llop hasta junio, esa es la plata que hay", explicó un asesor del juez que entiende en el fideicomiso del club. Por lo cual la dirigencia, si no quiere agravar la situación económica, deberá lograr que Llop firme su renuncia o bien nombrar un entrenador interino por el resto de la Superliga.

Para Matías, vicepresidente de Newell's, Llop "es un hijo de puta porque no se quiso ir" después de la derrota ante San Lorenzo. "Quiere un partido más, claro, si pierde dice `chau hasta luego' y nosotros nos quedamos", dijo el directivo en un mensaje por teléfono que se dio a conocer ayer.

A Llop lo quisieron echar el domingo el secretario José Menchón y el propio Matías. Los dos dirigentes con algún grado de poder en el club, como el presidente Bermúdez y el vice Cristian D'Amico, no concurrieron a la reunión, como así tampoco acompañaron al equipo a Boedo el sábado por encontrarse ambos de vacaciones. Indignado por la resistencia de Llop a irse sin cobrar su indemnización acordada por contrato, Matías lanzó: "Es un caradura hijo de puta, salió a hablar, es un traidor. La concha de su madre, estamos todos con una bronca. Nos quiere robar la plata que no hay en el club, ese es el gran problema. Si no lo echamos a la concha de su madre a ese sin vergüenza".

Con un discurso moderado, apareció ayer Bermúdez en Bella Vista con el propósito de persuadir al entrenador a que renuncie. Llop resistió y el presidente le pidió entonces que se retire del polideportivo, formalizando así su despido. "No vine a Newell's para ganar plata, vine porque lo quiero. Estos dichos (los de Matías) te hacen mal como ser humano, se generó un clima muy adverso y nocivo", confió el ahora ex técnico leproso al retirarse de Bella Vista.

Si Llop renuncia, los dirigentes podrán ir a la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico, con Dalcio Giovagnoli siendo la preferencia de Bermúdez y Rolando Schiavi (técnico de la reserva de Boca) del resto de la dirigencia. En cambio si el club le debe pagar al técnico despedido el resto del contrato, cifra que está cerca de los cuatro millones de pesos para todo el cuerpo técnico, los directivos no tendrán dinero destinado para nuevo entrenador por lo cual la opción hasta fin de Superliga es un profesional de las divisiones inferiores, caso Fabián Garfagnoli. "Está previsionado de acá hasta junio el sueldo de Llop. Eso es lo que el club puede pagar. Si le echan el que lo suceda deberá trabajar gratis", reiteró anoche un auxiliar del juez Hernán Bellizia.