El técnico puede esperar

Si bien el presidente Eduardo Bermúdez echó a Juan Manuel Llop de Newell's, el entrenador formalizó ayer su decisión de cobrar solo por el tiempo trabajado, de manera que el club podrá destinar los fondos de su sueldo a contratar nuevo técnico. Llop era un entrenador barato por dirigir en Primera. Por lo cual la dirigencia deberá pedir autorización al juez del Fideicomiso para ampliar el presupuesto si pretende que prosperen las negociaciones con Gustavo Quinteros, el ex técnico de la selección de Ecuador, elegido por Bermúdez. Dalcio Giovagnoli, Diego Osella y Javier Torrente, son otras opciones que se ajustan más a los billetes disponibles. Entre tanto, ayer asumió Fabián Garfagnoli en forma interina y fue ratificado para dirigir al equipo el lunes ante Temperley.

Llop anunció ayer que no demandará al club para ejercer su derecho de cobrar su contrato. El cuerpo técnico del Chocho costaba algo menos que 800 mil pesos por mes. "Se la va a pagar el mes de febrero y una compensación por gastos dado que se mudó a la ciudad para dirigir al equipo y ahora se vuelve a su casa en Buenos Aires", detalló un colaborador de la dirigencia.

Sin necesidad de pedir autorización al juez, los directivos tienen disponibles esos billetes, algo así como 38 mil dólares mensuales, para contratar un nuevo entrenador. Bermúdez quiere a Quinteros. El ex entrenador de la selección de Ecuador, como jugador hizo inferiores en Newell's aunque debutó en Central Córdoba. Se nacionalizó boliviano y jugó el Mundial de Estados Unidos 1994.

Quinteros, nacido en la localidad de Cafferata, viene de trabajar en Arabia Saudita al frente del Al Nassr. Se lo espera en las próximas horas en la ciudad para reunirse con Bermúdez. Su contratación exigirá una inversión más importante a la destinada para traer a Llop, por lo cual necesariamente su vinculación quedará sujeta a aprobación del juez Bellizia. Si las pretensiones económicas de Quinteros son excesivas, Bermúdez deberá buscar otro profesional. Y en este escenario es donde las posibilidades se abren.

Porque ninguno de los candidatos seduce a todos en el club. La vuelta de Osella o Torrente, o la llegada de Giovagnoli, son las alternativas. En el caso de Osella, el ex entrenador todavía no cobró lo trabajado en el club el año pasado. Sus cheques no tenían fondos y le dieron nuevos valores, con lo cual su regreso se realizará en el marco de una refinanciación de su deuda. Torrente está sin equipo y Giovagnoli está dispuesto a dejar Deportes Temuco de Chile para cumplir el sueño de dirigir a la Lepra. A estos dos últimos casos los respalda la seriedad del trabajo, al no tratarse de entrenadores vinculados con representantes de jugadores a la hora de buscar refuerzos, aunque esta condición no suele ser valorada por la dirigencia rojinegra.

Como el sucesor de Llop debe reunir tantas condiciones -propuesta deportiva, exigencias económicas, autorización judicial-, Bermúdez confirmó ayer que Garfagnoli se hará cargo del equipo para el partido del lunes a las 19 ante Temperley en el Coloso del Parque. Ayer el entrenador interino probó una alineación titular con Pocrnjic; Nadalín, Varela, Fontanini, Ferroni; Rivero, Bernardello, Denis Rodríguez; Torres, Sarmiento; Leal.