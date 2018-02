El Gobierno hizo trascender que habilitó a sus legisladores para que den el debate sobre la despenalización del aborto. Ayer hubo una reunión en la Casa de Gobierno para coordinar la agenda parlamentaria de este año, en la que el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que se daría “libertad de acción” a los diputados y senadores para que se debata, aunque el oficialismo no daría quórum para tratar el tema este 8 de marzo. La decisión llega tras el masivo pañuelazo de la semana pasada para reclamar la legalización.

Legisladoras de distintos bloques tienen previsto presentar el 6 de marzo el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La intención es que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) llegue al recinto de Diputados en una sesión especial el 8, día del Paro Internacional de Mujeres.

"Vamos a pedir una sesión especial para el 8M", ratificó Mayra Mendoza, diputada del Frente para la Victoria y una de las impulsoras del proyecto de aborto legal, seguro, libre y gratuito. En diálogo con FM Futurock, cuestionó las intenciones del macrismo tras el anuncio a través de sus medios amigos. "Hay que ver qué busca el Gobierno al decir que va a permitir el debate. El debate ya está instalado", planteó y agregó: "No dejo de analizar qué busca el Gobierno con esta tapa de Clarín". Sobre la decisión que pueda tomar el presidente de la Cámara de convocar o no a la sesión, dijo que "Monzó tiene que escuchar lo que está sucediendo en la calle".

Loading tweet ...

En la misma línea, Romina del Plá, diputada del Frente de Izquierda, consideró que el Gobierno está “intentando recuperar parte del apoyo popular ante el descontento creciente". "Esto no se tiene que convertir en un show mediático. Si están de acuerdo, tienen que concurrir a la sesión especial del 8M y darle tratamiento inmediato", advirtió también en diálogo con Futurock.

Por ahora las posibilidades de que el oficialismo acceda a dar la sesión especial son pocas. Desde el bloque del PRO ya anticiparon que darían el debate pero "con tiempo". Incluso si se lograra la convocatoria a la sesión por parte de Monzó, la cuestión será conseguir el quórum: 129 diputados deberán estar en sus bancas para que la iniciativa llegue a debatirse. Por ahora más de 70 legisladores de distintas bancadas firmarían su respaldo al proyecto. Además, en caso de que eventualmente se consiguiese la media sanción al proyecto, el principal escollo estará en el Senado, donde tienen más peso los representantes de provincias con tendencias conservadoras.

En la reunión en la que se dio la "libertad de acción" a los legisladores del oficialismo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los jefes del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, y en el Senado, Luis Naidenoff. Además, participaron los titulares de los bloques de senadores de la UCR y del PRO, Angel Rozas y Humberto Schiavoni, y el jefe del bloque de Diputados macrista, Nicolás Massot.

Hace dos años, en una entrevista a la agencia mexicana Notimex, el presidente Macri fue consultado sobre el caso de Belén, la mujer tucumana que estuvo detenida por sufrir un aborto espontáneo. Dijo que es un "tema muy delicado", por lo que "a veces esos casos particulares lo llevan a una reflexión" sobre la despenalización del aborto, aunque aclaró: "Vuelvo a insistir que acá lo importante es defender la vida".

"Traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, una persona es la expresión más linda de amor que hay, siempre me quedo del lado de la defensa de la vida, independientemente de que hay protocolos que hay que cumplir, pero creo realmente que ese valor es algo que tenemos que reconocer como central en la vida de todos nosotros", dijo Macri."Entonces despenalización del aborto durante su gobierno no, ni pensarlo", le consultó la periodista ante lo que el mandatario respondió con un contundente: "No".

La iniciativa que se presentará el 6 de marzo tiene dos modificaciones en relación a la última presentada el 30 de junio de 2016. El primer artículo sostiene que “En el ejercicio de su derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. En el proyecto anterior, la marca estaba puesta en las primeras “doce semanas”.

Por otro lado, el artículo 10 fue incorporado ahora y en él se sostiene que “quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género nº 26.743”.