Marzo recalará en Rosario con toda la fuerza creativa de mujeres que desde el arte, llegan para festejar el Mes de la Mujer, tomando por asalto los diversos espacios de la Plataforma Lavardén en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En el marco de una programación que incluirá diferentes actividades como charlas y mesas de debates, proyecciones y un recital a cargo de las cantautoras Paula Maffia, Flopa Lestani y Rosario Bléfari; destaca el ciclo de teatro "Ellas" conformado íntegramente por obras dirigidas por mujeres. Una de ellas, la actriz, dramaturga y directora Romina Tamburello comentó a Rosario/12 las alternativas y los orígenes de esta movida que la tienen como una de las precursoras, participando con su obra Jet Lag, el amor en punto muerto y actuando en Mujeres de ojos negros , de Paola Chávez.

"Es una idea que viene dando vueltas desde el año 2017. En esa oportunidad me acerqué a Lucrecia Moras y le conté algo que vengo viendo desde hace unos años: Las mujeres de esta ciudad dirigen un teatro muy bueno, no estoy diciendo con esto que los hombres no lo hagan, si no que hay una impronta muy personal en las obras dirigidas por mujeres rosarinas", dijo Tamburello.

Perteneciente a una de las últimas generaciones de artistas rosarinas, Romina Tamburello, podría considerarse por su vertiginosa y variada trayectoria, una exponente de una particular forma de abarcar las artes escénicas, no sólo desde la actuación, sino desde la dramaturgia, la dirección y la producción teatral (The Jumping Frijoles; Mujeres de ojos negros, Habitación 21, Heroínas, Mi vecino es un wifi, entre otras) .

"Además de lo teatral, este Ciclo incluye una serie de actividades que abarcan una mirada amplia acerca del fenómeno de la diversidad. 'Personal, femenina, original; son los tres grandes pilares de este ciclo que con entradas a precios populares, invita a todo el público a acercarse a un lugar de nuestra ciudad que presenta una multiplicidad de espacios", explicó Tamburello a este diario.

"El escenario actual es más que oportuno para el desarrollo de este ciclo al que se suman actividades complementarias como música hecha por mujeres, proyección de cortometrajes dirigidos por mujeres y hasta el unitario Canela, el proyecto donde se relata la historia de una mujer trans", explicaron las organizadoras.

A la hora de evaluar los criterios para elegir la obras que participan, Tamburello habla de la subjetividad con la que se manejaron tanto ella como Lucrecia Moras.

"Lamentablemente no se pudieron incorporar las obras de todas las directoras rosarinas ya que el ciclo sólo puede nuclear 11 propuestas, así que elegir fue difícil. Los criterios de selección fueron varios, la trayectoria de las participantes, la importancia de incluir a directoras jóvenes, la comunión entre la obra seleccionada y el espacio utilizado; sin embargo el criterio fundamental fue pensar este ciclo como un gran espectáculo integral que dura las 11 funciones".

Las organizadoras coinciden en que no se trata de un ciclo feminista, aunque muchas de ellas lo sean, destacando la existencia de una mirada femenina que es innegable en cada una de las propuestas.

"Era hora de que comenzaran a discutirse los paradigmas con los cuales nos criamos los hijos en los 90, poner sobre la mesa todo tipo de debates; estoy a favor de la discusión para generar reflexión y el arte es el medio que nosotras elegimos para hacer oír nuestras voces", aseguró Tamburello.

En ese marco la selección priorizó la variedad de propuestas para poder captar a todo tipo de público, quedando convocadas las directoras Romina Mazzadi Arro, Paula Garcia Jurado, Paola Chavez, Alejandra Codina, Carla Tealdi, Simonel Piancatelli, Alejandra Gomez, Cristina Carozza, Tania Scaglione, Belén Ocampo y Romina Tamburello.

"Acá vamos a estar del 1 al 18 contando historias para todo el público, no solo para mujeres, en las diferentes salas de un espacio que todos los rosarinos deberían conocer", concluyó Tamburello.