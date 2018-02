Valerie Cherish de The Comeback (Lisa Kudrow). Una ex estrella que intentaba un gran regreso al candelero tras varios años en el ostracismo. La serie mostraba el making off de esa marketineada vuelta bajo el formato del falso documental. La rubia tenía aires de diva y metidas de pata mediante, echaba por tierra la idea del glamour asociado a la industria del entretenimiento. Es decir, la actriz que hizo de una Phoebe jugando a ser una actriz que detestaba su Phoebe.