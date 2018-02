En respuesta a las declaraciones que realizó la diputada oficialista Elisa Carrió tras su vuelta a la arena política luego de unas largas vacaciones, Pablo Moyano advirtió que "se nota que a los gorilas les dolió la marcha" del 21F. Carrió había asegurado al diario El País de Uruguay que los Moyano son "una familia de criminales" y los acusó "no solo de robo de dinero", por lo cual el dirigente de camioneros le pidió que "lo demuestre en la Justicia" o "en un psiquiátrico". "Digan lo que digan, esto no se para más. La unidad para pelear se va a seguir sumando", sostuvo el gremialista.

"No vale la pena contestar", fue la primera respuesta de Moyano, pero rápidamente le pidió a Carrió que llevara pruebas de sus acusaciones antes la Justicia y le exigió que le explique a sus hijos por qué su padre sería un asesino. "Que Carrió se banque lo que dijo y demuestre que somos asesinos. Se nota que a los gorilas les dolió la marcha", sentenció el secretario adjunto de Camioneros en una entrevista a Diario Veloz.

El hijo del extitular de la CGT sostuvo, además, que "digan lo que digan esto no se para más". Precisamente, este mediodía sindicatos enrolados en las CTA y en la CGT anunciaron una movilización el miércoles próximo, el mismo día en que el Gobierno porteño recibirá a los sindicatos docentes, 24 horas antes del inicio de clases, oportunidad en la que se descuenta que ratificará la oferta salarial del 12 por ciento realizada la semana pasada.

"La calle es de los trabajadores que no se aguantan el ajuste, ni los despidos y menos las paritarias. Las declaraciones de Carrió no nos asustan. Igual que la denuncia de (la diputada Graciela) Ocaña", señaló el camionero, en referencia a las acusaciones que repitió contra los Moyano la ex aliada de Carrió.

En su vuelta al ruedo, Carrió evitó pronunciarse sobre los escándalos que envuelven a algunos funcionarios de la alianza gobernante y calificó como "errores nimios" la demora del presidente Mauricio Macri en echar del Gabinete al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, denunciado por ocultar 1,2 millones de dólares en una cuenta secreta de un banco de Andorra, como testaferro del empresario uruguayo Francisco "Paco" Casal. Tampoco se pronunció sobre los affairs de los ministros de Finanzas, Luis Caputa, y de Trabajo, Jorge Triaca.

Sin embargo, a la hora de apuntar contra el nuevo enemigo interno, Carrió tildó a los Moyano de "criminales". "No solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas. Si en algo uno avala al presidente Macri es en esta lucha”, indicó la legisladora, aplicando una vez más la doble vara con la cual juzga a propios y ajenos.

La actual legisladora oficialista, inclusive, se tomó la licencia de reinterpretar la historia: “Cuando los kirchneristas y sobre todo Moyano hablan de los oligarcas argentinos, yo siempre les digo que la verdadera oligarquía es la degeneración de la aristocracia con el gobierno del dinero. Y realmente los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por (el ex presidente Néstor) Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años”.