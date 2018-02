Laura Devetach y María Teresa Andruetto, entre otras destacadas escritoras, se pronunciaron públicamente en repudio al cierre de escuelas rurales y del Delta, advirtiendo sobre las graves consecuencias que la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal trae para el presente y para el futuro. Fue en el Centro Cultural Kirchner, en el Encuentro Anual de Libros y Maestros, un evento ya tradicional que organiza editorial Sudamericana, y que este año reunió a unos setecientos asistentes, que fueron a escuchar a estas y otras exposiciones como las de Canela, Silvia Schujer, Liliana Cinetto y Laura Roldán.

"Quiero referirme al tema de la educación pública, de las escuelas rurales y las escuelas para adultos que están cerrando, como flores a las que les sacan el agua. Considero que tenemos que empeñarnos en conseguir agua para regar esas flores; no podemos dejar que se marchiten", pidió Devetach antes de comenzar su presentación, un emotivo recuerdo de Dragón, escrito por su esposo Gustavo Roldán e ilustrado por Luis Scafati, que a veinte años de su primera publicación repasó junto a su hija, Laura Roldán. "Quiero detenerme en esto por lo que significa para un país, y por lo que significa para una cultura. No hay posibilidad de construir una cultura si no tenemos gente bien educada", evaluó la escritora. A su turno Andruetto, convocada para charlar sobre la reciente reedición de El país de Juan, también pidió referirse especialmente al tema: "Quiero defender la lucha contra el cierre de las escuelas del Delta, de las escuelas rurales, de los profesorados. Quiero agradecer el trabajo de los docentes argentinos. Porque mucha de la transformación que queremos para este país, pasa por las escuelas, y por sus docentes".