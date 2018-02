El único cambio con la propuesta anterior fue la incorporación de una cláusula de revisión, cuyos alcances se discutirían en octubre, que la misma administración desconoció en 2016.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, denunció que "la gobernadora pretende que los primeros 4 meses los docentes tengamos un salario digno con un aumento de 625 pesos, que ni siquiera llega a pagar el aumento de la luz". Mirta Petrocini, por su parte, adelantó que serán las asambleas de base las que decidan "cómo vamos a continuar". "El diálogo es de a dos, pero hasta ahora las tres propuestas hechas por la administración de Vidal, a tres días del comienzo de las clases, fueron exactamente iguales, ni siquiera cubre a la urgente necesidad de recomponer el salario”, agregó.

"Necesitamos discutir la estructura salarial. Hoy el salario básico, no el de bolsillo, es de 5407 pesos. Sobre eso queremos discutir, con anticipación", añadió la dirigente, quien advirtió que los docentes ya vivieron "la cláusula de revisión (...) que no hace más que recrudecer el conflicto porque las estimaciones de una parte y de otra no coinciden".

Los docentes esperaban que, ante el inminente comienzo del ciclo lectivo, los funcionarios propusieran un incremento que supere el techo fijado por el gobierno nacional en la mayoría de las negociaciones colectivas. Pero además de la discusión por el techo salarial, los sindicatos habían pedido que se incluyera una cláusula gatillo, que les permitiera actualizar los salarios al compás de la inflación. La revisión propuesta por Vidal, sin embargo, no se actualiza automáticamente, sino que prevé un nuevo encuentro con los docentes en una fecha a definir en el décimo mes del año.

“Estamos totalmente desilusionados porque la gobernadora tenía en sus manos la posibilidad de resolver el salario inicial de un docente, que hoy es de 12.500 pesos, y lo más terrible es que nos volvimos a sentar en una mesa que ellos llaman de diálogo y nos volvieron a plantear el 15 por ciento de aumento en tres cuotas”, lamentó María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba, quien denunció que “la película del 2016 ya la vimos, porque no cumplieron, y por eso pedimos cláusula gatillo”.

“El gobierno puede resolver el conflicto –añadió-. Hoy es miércoles. Cuando terminó la reunión preguntamos cuándo era la próxima y nos respondieron que ya nos avisarían. No hay ni siquiera una predisposición al diálogo”, advirtió Torre, quien afirmó que “en vez de incorporar una ‘cláusula gatillo’ pusieron una cláusula al incentivo docente, que es ofensiva. Eso fue lo único que cambiaron”, concluyó.

Antes de sentarse a la mesa de negociaciones, cinco de los seis gremios le entregaron una carta al ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, denunciando que el Estado ocultó información pública y violó el principio de buena fe en la negociación.

“Solicitamos arbitrie los medios para que la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Economía en un plazo de 48 horas ponga a disposición de los gremios la totalidad de la información reiteradamente pedida en todas y cada una de las reuniones de las Comisiones Técnicas”, reclamaron.

Además solicitaron que se informe la masa salarial destinada a los docentes en 2016/2017, como así también la cantidad de docentes en el uso de las licencias durante esos años sin discriminar según gestión estatal o privada.