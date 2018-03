Tal como se había anticipado, frente a la falta de apoyo de la CGT y los sectores del peronismo en el Parlamento, el Presidente descartó en sus propuestas al Congreso un reforma laboral integral y adelantó el tratamiento de tres proyectos de perfil más progresista. Macri abrió el segmento referido al trabajo con el pedido de "organizarnos para el trabajo del siglo XXI", en el que ubicó a la comunicación y las nuevas tecnologías en un rol central, y advirtió que "podemos resistirnos o asumir el tiempo que nos toca vivir".

Sin margen para insistir con la reforma laboral, Macri se encargó de destacar "los acuerdos alcanzados en estos dos años que llevan nuevas oportunidades", en referencia a las modificaciones unilaterales de convenios colectivos que abrieron los petroleros en Vaca Muerta e insistió con que en el país "la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en 270 mil", sin especificar que ese crecimiento está dominado por los monotributistas y no por nuevos puestos de trabajo.

De la norma negociada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con la CGT durante todo el año pasado, el presidente solo pudo presentar dos puntos como proyectos separados para que sean tratados en el Parlamento: el denominado "blanqueo" y la extensión de la licencia de paternidad. "Una de cada tres personas trabaja en la informalidad en la Argentina", indicó Macri reflejando los mismo números heredados de la gestión kirchnerista para presentar el proyecto de ley de "inclusión laboral".

"Miles de trabajadores informales podrán registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que le corresponden por sus años de trabajo", adelantó el mandatario sobre el proyecto, que de continuar en línea con las decisiones tomadas hasta el momento también traerá beneficios para los empleadores que mantuvieron a sus empleados en negro y limitaciones para los trabajadores que quieran llevar a la Justicia su caso.

El otro proyecto extraído de la descartada reforma laboral que el Presidente solicitó tratar en el Congreso fue el de la extensión de la licencia por paternidad. "En un mundo de iguales no hay razones para que los padres compartamos solo 2 días el nacimiento de nuestros hijos", sostuvo Macri. El tono igualitario del mandatario estuvo relacionado con la tercer propuesta que realizó en materia laboral: "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo, no está bien y, según el Indec, la diferencia salarial llega a un 30 por ciento. Mi compromiso para es que el salario igualitario que está en las leyes sea una realidad".

El Presidente tomó así un reclamo del movimiento femenista antes de volver a pronunciarse "a favor de la vida", respecto del debate sobre la legalización del aborto. La promesa de Macri sobre la igualdad salarial tiene un correlato inmediato en el Boletín Oficial de ayer: la designación de un hombre, Agustín Hernán Carugo, como director de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral.