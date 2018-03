Tarde, ¡tardísimo! pero seguro, le ha llegado la buena estrella al actor Mark Hamill, y no precisamente las que pasó de largo como Jedi estelar en esa eterna guerra de las galaxias... Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood es lo que detentará el intérprete de 66 años cuando el próximo jueves 8 de marzo se convierta en la celebridad número 2630 en gozar de tamaño galardón; el mismo que semanas atrás recibiera... Minnie Mouse (Mickey, novio ratón, valga la aclaración, tiene la suya desde el ‘78). Para la ceremonia a realizarse en la popular Hollywood Boulevard, altura 6834, parada obligatoria del turismo en Los Ángeles (como confirman los 10 millones de visitantes que la calle recibe cada año), irá el legendario Mark acompañado por dos figurones, según adelantan medios norteamericanos: George Lucas y Harrison Ford, ni más ni menos; el uno, inventor de la saga que le dio su fama; el otro, compañero en las armas ficcionales. “No puedo decir que este sea un sueño hecho realidad, porque nunca fui lo suficientemente tonto como para pensar que algo así podría sucederme. Pero cuando una parte de mí duda si merezco el honor, me acuerdo que alguien recibió su estrella tan solo por un horrible, horrible reality show...”, agradeció el varón Hamill por redes sociales, aprovechando el momento para tirar merecido palito a quien antaño fuera host de The Apprentice y hoy es el presidente de Estados Unidos, mister Donald Trump. Por lo demás, quiso saber un seguidor de Twitter qué cree Hamill que hubiera pensado Carrie “Leia” Fisher, su amiguísima, sobre su flamante galardón, y respondió sin más el actor que se hubiera reído, acompañando el “Ja” con una postal donde la finada artista hace un irreverente “fuck you”.