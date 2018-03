Esta vez Warren Beatty y Faye Dunaway leyeron el sobre correcto, aunque para muchos fue una sorpresa. La forma del agua fue la gran ganadora de la 90° entrega de los premios Oscar, realizada anoche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, al quedarse con cuatro (Película, Director, Música original y Diseño de producción) de las trece estatuillas a las que aspiraba. Así, el film del mexicano Guillermo del Toro terminó de torcer una temporada por momentos esquiva, con derrotas en las premiaciones más importantes siempre a manos de Tres anuncios por un crimen, que aquí tuvo que conformarse con dos rubros actorales. Entre ellas se coló, al menos estadísticamente, Dunkerque con tres premios de rubros técnicos. La chilena Una mujer fantástica, mejor film extranjero.

“Este es un llamado para todos los jóvenes que, en cualquier país, quieren películas. A todo el que sueña con el poder de la fantasía para contar la realidad del mundo, se puede hacer”, dijo del Toro con la estatuilla a Mejor Película en las manos, coronando así una noche que ya lo había visto subir al escenario unos minutos antes para recibir el cuarto Oscar a Mejor Director para un mexicano en los últimos cinco años después de Alfonso Cuarón (Gravedad) y Alejandro González Iñárritu (Birdman y El renacido). Fue, además, uno de los pocos momentos genuinos y con algo de emoción de una noche extensa (casi cuatro horas) y atravesada por discursos políticamente correctos a favor tanto de una mayor igualdad de género dentro de la industria como de los inmigrantes y los afroamericanos. “En los últimos 25 años he estado viviendo en un país único, parte aquí, parte en todas partes, porque una de las cosas más lindas de esta industria es que borra los límites de la arena. Sigamos así”, dijo el mexicano.

Varios especialistas hablaban de ¡Huye! (cuatro nominaciones) y Lady Bird (cinco) como las potenciales tapadas. No ocurrió. El film de Jordan Peele, que el sábado había triunfado en los Independent Spirit, llegó tarde a la conciliación de la Academia con la comunidad afroamericana de 2017 y sólo se llevó el premio a Guión Original, mientras que Llámame por tu nombre hizo lo propio en Guión original, marcando otra vez que estos rubros suelen recaer en alguna de las derrotadas de las ternas principales. En comparación le fue peor a Lady Bird, de Greta Gerwig, que registró cinco nominaciones (entre ellas la de la propia Gerwig, quinta mujer ternada como directora en la historia del Oscar) y ningún triunfo. Tampoco hubo sorpresas entre los intérpretes. Tal como se preveía, ganaron Allison Janney por Yo soy Tonya (Actriz de reparto), Gary Oldman por Las horas más oscuras (Actor principal), Frances McDormand (Actriz principal) y Sam Rockwell (Actor de reparto), ambos por Tres anuncios por un crimen. De esta forma, los cuatro artistas completaron una temporada perfecta ganando el Critics’ Choice, los Globo de Oro, el SAG, el Bafta y el Oscar.

México no fue el único país hispanoparlante que celebró. Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, se alzó con el Oscar a Mejor Película en Idioma extranjero, convirtiendo a Chile en el segundo país latinoamericano en recibir este premio después de la Argentina. El reconocimiento, además, le permitió a la actriz Daniela Vega -a quien en su discurso Lelio reconoció como “inspiración de la película”- ser la primera transexual en pisar el escenario del Dolby Theatre.

Todos los premios

-Película: La forma del agua

-Dirección: Guillermo del Toro por La forma del agua

-Actor: Gary Oldman por Las horas más oscuras

-Actriz: Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen

-Actor de reparto: Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen

-Actriz de reparto: Allison Janney por Yo soy Tonya

-Película de animación: Coco

-Guión adaptado: Llámame por tu nombre

-Guión original: ¡Huye!

-Fotografía: Blade Runner 2049

-Documental: Icarus

-Película en Idioma Extranjero: Una mujer fantástica, de Sebastián

Lelio

-Edición: Dunkerque

-Edición de sonido: Dunkerque

-Mezcla de sonido: Dunkerque

-Diseño de producción: La forma del agua

-Música original: La forma del agua

-Canción original: Remember Me de Coco

-Maquillaje y peinados: Las horas más oscuras

-Vestuario: El hilo fantasma

-Efectos visuales: Blade Runner 2049

-Cortometraje de animación: The Silent Child

-Cortometraje documental: Heaven is a Traffic Jam on the 405

-Cortometraje de animación: Dear Basketball