El informe que se leyó ayer, al reanudarse el juicio oral por el crimen de la joven tucumana, cometido en 2006, consignó que las muestras de ADN ajeno recogidas del cuerpo de Paulina Lebbos no coinciden con las del hijo del ex gobernador y actual senador nacional José Alperovich. Daniel Alperovich, hijo del ex mandatario provincial, quedó vinculado con la causa en la supuesta pista de los “hijos del poder”, al igual que su hermano, Gabriel, y Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario del gobernador, Alberto Kaleñuk, a quienes ya les había dado negativo el cotejo genético y fueron desvinculados. También se informó ayer que resultó negativa la comparación que se hizo con la muestra que le extrajeron a Víctor Daniel Deiana, actual titular de la Mutualidad Provincial. Al reanudarse la audiencia, el fiscal de Cámara Carlos Saltor informó que habían llegado los informes del Servicio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y, por pedido del tribunal, el secretario Marcos López Frías leyó los resultados.