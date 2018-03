A 48 horas de haber sido detenido, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue excarcelado bajo fianza por decisión del juez federal Luis Rodríguez, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en una obra para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En cambio, al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina el juez le negó la excarcelación.

Lascurain debe abonar una fianza de 100 mil pesos para recuperar la libertad en la causa en la que se investiga el contrato que firmó su empresa constructora Fainser con el municipio de Río Turbio para construir una ruta de 7 kilómetros que finalmente no se realizó. Como explicó ayer PáginaI12, la empresa de Lascurain cobró un adelanto –50 millones de pesos sobre un total de 300 millones– y después fue la gestión de Cambiemos quien decidió no realizar la obra. El ex titular de la UIA confirmó ante el juez que recibió ese anticipo y que lo gastó en contratación de personal y en la puesta en marcha de los preparativos. Incluso en aquel momento reclamó un incremento del anticipo para afrontar mayores gastos pero con el cambio de autoridades todo quedó en la nada.

Una de las controversias de la causa es que el fiscal y el juez aseguran que no se debía pagar adelanto y que no figuraba en el contrato. Las defensas de los acusados, en cambio, aseguran que estaba incluido en el pliego licitatorio. Lascurain sostiene que no corresponde que devuelva los 50 millones de pesos porque considera que fue el Estado quien incumplió el contrato y lo perjudicó, ya que hizo muchos gastos que no le sirvieron para nada. La obra se inició a partir de una denuncia que presentó el nuevo interventor en el yacimiento, Omar Zeidán. Según relató Pérez Osuna, el detenido intendente de Río Turbio, él le envió una carta documento a Zeidán para que respondiera qué pensaba hacer con la obra porque si no la iba a continuar tenía que ejecutar la garantía y reclamar la devolución de los 50 millones de pesos. Zeidán no le respondió pero hizo la denuncia contra Lascurain, Pérez Osuna y algunos ex dirigentes del Frente para la Victoria.

Esta semana la causa tomó relevancia con las detenciones ordenadas por el juez, sin una indagatoria previa ni la existencia de un real peligro de fuga. Con todo, ayer, mientras que el juez Rodríguez le otorgó la excarcelación a Lascurain, le negó el mismo beneficio a Pérez Osuna y Laregina quienes seguirán detenidos.

Por otro lado, YCRT continúa en estado deliberativo por los mil despidos en la mina, de la que depende la economía de la zona. El miércoles se realizó una asamblea en la entrada del yacimiento y los trabajadores advirtieron que resistirán la medida y que continuarán reclamando las reincorporaciones.