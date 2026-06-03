Omitir para ir al contenido principal
Portada
Córdoba|12

A 11 años de Ni Una Menos, la lucha sigue

De María Aguilera a Delfina Aimino: los 15 femicidios que golpearon a Villa María y Villa Nueva

Un repaso por los crímenes por violencia de género ocurridos en el departamento San Martín, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Este miércoles se vuelve a marchar por ellas.

Delfina Aimino, de 22 años, fue asesinada por Tomás Mulinetti en Villa María el 1° de enero de 2026. Redes Sociales

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

A 11 años de Ni Una Menos, la lucha sigue

De María Aguilera a Delfina Aimino:  los 15 femicidios que golpearon a Villa María y Villa Nueva

El “autoritarismo recalcitrante” del Gobierno

“Misoginia e idiotez”, fuerte editorial del Víctor Hugo Morales por el Ni Una Menos

Quedó imputada por lesiones leves calificadas

Corral de Bustos: puso veneno para ratas en el mate de un compañero y quedó detenida

Sobrevivió al 2001 y a la pandemia

“Es una frustración de la vida”, tras 37 años, el modelo Milei lo llevó a cerrar su estación de servicio

Exclusivo para

Guionista y animador del documental de Netflix

Hernán Casciari y Liniers: “El Dibu tiene una cabeza impresionante”

Por Ezequiel Boetti
"Para evitar el impacto inflacionario"

Suben topes de Ingresos Brutos

Opinión

Abelardo de la Espriella: de “outsider” poco y nada

Por Daniel Kersffeld
En San José 1111

Ni Una Menos: después de la concentración en Congreso, el PJ convoca a la casa de Cristina Kirchner

El País

Comunicado

La CGT repudió la reglamentación de la reforma laboral

Los representantes del Norte Grande se reunieron con Santilli en el CFI

Los gobernadores negocian obras por apoyo legislativo

Por Melisa Molina
El Gobierno, en guerra por los nombramientos en la justicia

Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos a jueces y fiscales

Por Luciana Bertoia
Wado de Pedro

Al frente de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de junio de 2026

"Para evitar el impacto inflacionario"

Suben topes de Ingresos Brutos

El ministro de Economía, en campaña

Caputo cree que ya le ganó a Kicillof

El Central adquirió 175 millones de dólares

Jornada compradora del BCRA

Sociedad

Día gris

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de junio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de junio

En San José 1111

Ni Una Menos: después de la concentración en Congreso, el PJ convoca a la casa de Cristina Kirchner

La salida a la bolsa que puede redefinir el futuro de la tecnología

SpaceX llega a Wall Street

Deportes

A 8 días del inicio del Mundial

La Selección en Kansas: entrenamiento a puertas abiertas y el alta de tres jugadores

La actualidad de la Scaloneta a días del debut

Mundial 2026: la Selección Argentina, todas las listas de convocados y los partidos amistosos previos al debut

"Excepcional trayectoria deportiva”

Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El número dos del mundo se impuso en sets corridos

Roland Garros: Zverev le ganó a Jódar y se metió en las semifinales