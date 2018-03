“Usted nos quiere decir cómo luchar pero nosotras hace muchos años que lo hacemos”, fue la respuesta que Victoria Freire, una de las integrantes de la comisión organizadora de la movilización del 8M le dio al conductor radial Jorge Lanata cuando éste, buscando desviar el eje de la multitudinaria marcha, se concentró en cuestionar la reivindicación que se hizo sobre la lucha de Santiago Maldonado al criticar el mal uso de un tiempo verbal en el documento que se leyó ese día como corolario del paro internacional de mujeres en la Argentina.

El contrapunto comenzó cuando el conductor de radio Mitre se refirió al tramo del discurso que dijo: “Desde el feminismo nos autoconvocamos masivamente pidiendo justicia y aparición con vida de Santiago Maldonado”, el artesano hallado muerto luego de haber estado 78 días desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut.

La cita sobre Maldonado estuvo incluida en un tramo donde el movimiento feminista hizo un racconto de las luchas de las que participó a lo largo de estos años. Sin embargo, Lanata interpretó que la demanda sobre aparición con vida era una exigencia actual y preguntó: “¿Por qué piden la aparición con vida de una persona que apareció muerta?”

Freire le respondió que “lo que expresó el documento fue que nosotras nos hemos movilizado por la aparición con vida de Santiago Maldonado”. El conductor radial insistió con lo contrario. La socióloga reiteró que ese tramo expresó el “recorrido de manifestaciones y de luchas que para nosotras son fundamentales”. Pero el conductor no entendió la aclaración:

-La oración está en presente, se entiende como algo que ustedes aún siguen pidiendo. Entonces, lo que pregunto…

-Es presente –explicó Freire-. Es parte de lo que hemos hecho en todo este tiempo. Tiene que ver con nuestra historia presente y no es un problema semántico.

Luego, la dirigente feminista argumentó sobre los motivos por los cuales se rescata la lucha de Santiago Maldonado, de su apoyo a la comunidad mapuche y a la “lucha por los derechos humanos” que reivindica el 8M. “Santiago Maldonado se movilizó por las desigualdades que hay en nuestro país y producto de eso apareció muerto”, dijo.

“No, no, no. Perdón –interrumpió Lanata-, Santiago Maldonado apareció muerto porque no sabía nadar, me entiende.” Entonces, Freire no sólo contradijo esa hipótesis sino que le cuestionó tanto el recorte temático como el cuestionamiento de fondo que el periodista hizo del documento:

“Llama la atención de que para ustedes, después de una movilización de cientos de miles (…) la noticia sea que en el documento se mencionó a Santiago Maldonado”. “Usted quizás nos quiere decir cómo luchar pero nosotras hace muchos años que lo hacemos”, concluyó la dirigente.