Los directivos de Vassalli se comprometieron ayer a pagar esta semana la deuda salarial y de esa manera lograron descomprimir el conflicto laboral en la histórica fábrica de cosechadoras de Firmat. El directivo Néstor Girolami, junto a su abogado, se presentó a la audiencia realizada en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial que presidió la directora Regional, María Bellucia. Por la UOM Firmat estuvo el secretario General, Diego Romero, acompañado por el abogado Pablo Cerra. Luego que la empresa comunicara su decisión de cancelar la deuda el próximo viernes, la funcionaria convocó a las partes a una nueva audiencia el próximo lunes a las 13 para corroborar el pago de las obligaciones salariales. Los trabajadores de Vassalli habían iniciado el 5 de marzo un paro por tiempo indeterminado luego de haber acordado un cronograma de pago por salarios atrasados con cheques que a la fecha de cobrarlos fueron rechazados. Dos días después, la cartera laboral que conduce el ministro Julio Genesini convocó a las partes a una audiencia, pero los directivos de la empresa no se presentaron lo que tensó aún más el conflicto. El funcionario se mostró sorprendido por la conducta de los empresarios que ya se habían presentado en múltiples audiencias.

Cargill. Hoy a las 10 está convocada en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial la última audiencia por los 40 despidos en las plantas santafesinas de la multinacional, en el marco de la prórroga de la conciliación obligatoria que vence pasado mañana por el conflicto laboral, que también se tramita en el ministerio que conduce Jorge Triacca. Desde el sindicato de Aceiteros invitaron a gremios y organizaciones afines a concentrar en la esquina de San Lorenzo y Ovidio Lagos para apoyar el pedido de reincorporación de los trabajadores despedidos por Cargill.

Oil. El diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, mantuvo ayer un encuentro con los trabajadores de la Refinería Oil en San Lorenzo. "La provincia no se puede dar el lujo de perder la Refinería. No permitamos el cierre de la planta. Es una actividad clave para el entramado productivo y hay 400 familias en riesgo. El gobierno nacional no puede permanecer por fuera de este conflicto", planteó el ex ministro de la Producción en la reunión con los trabajadores. También planteó que "es muy duro escuchar que el ministro de Energía (Juan José Aranguren) le haya dicho a los trabajadores de esta planta que no hay planes para reactivarla y que son otras cuatro plantas de otros lugares del país las que son consideradas como prioritarias", se quejó Contigiani. Y aseguró que desde la Nación "hacen una pésima lectura incluso de la realidad internacional, de las reglas con las que se están manejando otros países como Estados Unidos y toda Europa".