Como había adelantado días atrás cuando se conocieron los nuevos documentos, el senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, amplió su denuncia contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por no declarar su participación accionaria en sociedades offshore. En la presentación que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con participación del fiscal Eduardo Taiano, acusa al ministro de “omitir, rehusar o retardar” esa información al momento de asumir su cargo y por el presunto delito de “evasión agravada”. Los documentos brindados por Securities and Exchange Commission (SEC) y adjuntos a la denuncia, revelan que Caputo fue el dueño entre 2009 y 2015 del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán. A su vez, en una operatoria de “cajas chinas”, por medio de Princess, Caputo controló entre 50 y 74 por ciento de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo paraíso fiscal. Por último, Affinis Partners II es la controlante de al menos el 75 por ciento de Noctua International.