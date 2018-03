Mariano Pavone se mostró feliz por sus dos goles en la victoria de Estudiantes por 3 a 0 en la noche del miércoles sobre Real Garcilaso de Perú, por la Copa Libertadores de América. Con esos dos tantos, el delantero llegó a siete con la camiseta del Pincha en el certamen continental y alcanzó el tercer escalón histórico de máximos artilleros en el certamen, junto con Leandro González, Sergio Gurrieri, Hugo Cabezas Gonella y Guido Carrillo. El líder en el rubro es Juan Ramón Verón, con 13, y lo escolta Mauro Boselli, con 11.

“Los goles en la Copa son especiales, quedan marcados en la historia y me contaron de estos datos. Trataré de seguir marcando y serle útil al equipo”, dijo el Tanque. “Estoy contento de estar acá, me tocó volver y todos buscamos jugar, hay que tener el fuego sagrado de pelearla día a día. No me conformo con no jugar o jugar poco, pero no sirve fastidiarse, y los que venimos de atrás tenemos que empujar”, agregó el goleador.

Sobre el partido destacó: “Estaba controlado después del primer gol, pero había que terminarlo. Un gol de diferencia siempre es poco y cualquier fatalidad te deja con las manos casi vacías. Había que ganarlo para darle valor al punto de visitante. De entrada tuvimos ambición y chances claras. Nos deja tranquilos el triunfo si bien sabemos que falta mucho”.

Luego remarcó: “Los objetivos que tenemos para este semestre son clasificar para los octavos de final de la Copa y terminar entre los cinco primeros de la Superliga, que nos permitiría jugar la Libertadores de 2019. Sería muy bueno si lo conseguimos”.

Por último aseguró: “Los delanteros del plantel generalmente somos cuatro, más algún chico que se va sumando. Yo tengo características distintas al resto y lo importante es que estamos todos bien y que la competencia sea sana. Nadie se puede relajar y todos peleamos por jugar”.