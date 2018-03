El abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, ratificó ayer sus dichos sobre la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña, a quien el titular de La Alameda, Gustavo Vera, había acusado de “enriquecimiento ilícito”, “negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública” y “falsedad maliciosa” en la presentación de su declaración jurada de 2016. Llermanos, representante letrado de Vera, respondió mediante un comunicado a la carta documento que le había enviado Ocaña, exigiéndole que se retracte por sus afirmaciones públicas. “Rechazo en todos los términos su intimación, señalando como primera cuestión que usted ha invocado ilegítimamente su calidad de legisladora nacional (art. 16 de la Constitución Nacional) pues esa función no le confiere prerrogativas ni privilegios respecto de la difusión de denuncias en temas de interés público”, afirmó en referencia a la diputada nacional del oficialismo, a quien consideró al borde del “abuso de poder”.

El próximo 26 de marzo, Vera asistirá al juzgado del juez federal Julián Ercolini para ratificar formalmente su acusación contra Ocaña, quien encabezó en 2017 la lista de diputados de Cambiemos en el principal distrito del país. En la presentación patrocinada por Llermanos, se denuncia que la legisladora nacional expresa un “notable” crecimiento de su patrimonio, que en el transcurso de un año pasaría de 1,5 millón de pesos a cuatro millones. Además, se señalan inconsistencias en los movimientos de su patrimonio como la declaración de inmuebles por debajo del valor real. Por ejemplo, se destaca el llamativo valor de un centavo que la diputada le otorgó a uno de los inmuebles declarados como propio, de 197 metros cuadrados, y que está ubicado en la localidad bonaerense de Haedo. Este fue comprado a través de un crédito en el año 2000 y al momento de la adquisición se declaró un valor de 282 mil pesos.

Al momento de presentarse la denuncia judicial, Ocaña consideró todo “una farsa y un delirio” y amenazó con denunciarlos por “calumnias e injurias”. Según la legisladora, fueron un intento por deslegitimar sus denuncias contra el sindicalista Hugo Moyano.

“Es absurdo que pida mi retractación cuando yo ni siquiera la denuncié sino que patrociné a Vera”, replicó ayer Llermanos, luego de recibir la carta documento “redactada de modo muy desafortunado” de Ocaña. El abogado remarcó que al invocar su calidad de Diputada Nacional, muestra “una tendencia al abuso de poder”, ya que no existen prerrogativas de sangre y “todos somos iguales ante la ley”. “Ella viene denunciando a Moyano desde el 2010, si no ha tenido credibilidad no hay sido por mis declaraciones en 2018 sino porque evidentemente nunca a ha aportado pruebas que permitan seguir una investigación”, completó Llermanos y remató: “Si hay alguien que siempre ha dado espectacularidad a su denuncia ha sido ella”.