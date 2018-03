El juez federal Luis Rodríguez hizo lugar a una queja del ex secretario de Coordinación de Planificación Roberto Baratta y apartó al fiscal Carlos Stornelli por "sensación fundada de pérdida de objetividad" de la causa en la que se investigan una serie de convenios firmados por Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC) por estudios técnicos. El magistrado consideró válidos los argumentos presentados por Baratta respecto de que Stornelli no valoró sus descargos en los que explicitaba no haber intervenido en la firma de esos convenios.

En su resolución, Rodríguez consideró que Stornelli no presentó pruebas de sus acusaciones ni "rebatió" los cargos que le hizo Baratta al defenderse de la acusación por los convenios por 250 millones de pesos que se firmaron para que la filial de la UTN analizara la ingeniería y factibilidad de una serie de proyectos a realizarse en Río Turbio. Baratta, quien fue procesado en la causa junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, sostuvo que no era su rol acordar los convenios que no llegaron a aplicarse en la gestión kirchnerista ni tampoco en la continuidad del gobierno de Cambiemos.

Stornelli había considerado que los convenios entre YCRT y la UTN eran parte de "una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional" para involucrar también a De Vido y pedir su indagatoria y detención de ambos en julio pasado, en plena campaña electoral.

Rodríguez argumentó que existe un "fundado" temor de pérdida de objetividad para Baratta por parte del fiscal Stornelli, quien anticipó que apelará por "arbitrario" lo resuelto ante la Sala II de la Cámara Federal porteña.

Esa Sala del Tribunal de Apelaciones, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, es la misma que ordenó a Rodríguez detener a De Vido tras un pedido de Stornelli, luego de que el juez lo hubiese rechazado. Aquel fallo fue el que originó la "doctrina Irurzun", según la cual De Vido debía quedar detenido en forma preventiva por su supuesta capacidad de interferir a la causa simplemente por su condición de ex ministro.

Ante el apartamiento de Stornelli, el fiscal de Cámara, Germán Moldes. deberá resolver qué fiscal designa para el caso.