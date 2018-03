La Legislatura porteña sancionó la ley para instalar dos carriles exclusivos para colectivos y taxis en la avenida Corrientes, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Libertad, y la peatonalización de los otros dos carriles entre la avenida Callao y Libertad, durante la noche, de 19.30 a 2 de la mañana. También se ratificaron los carriles que ya funcionaban, como parte de un plan piloto, en la avenida Córdoba, entre la calle 25 de Mayo y avenida Medrano. El arquitecto de la ONG Basta de Demoler (BDD), Carlos Blanco, advirtió que “acá se hace todo al revés. El Gobierno inició las obras y después sancionaron la ley que los habilita”.

El Régimen de Carriles Exclusivos para el transporte público de pasajeros en la avenida Corrientes funcionará “todos los días durante las veinticuatro horas sin excepción, en los dos carriles inmediatos a la acera derecha en el tramo comprendido entre las calles Junín y Libertad”.

La norma establece además que por esos dos carriles “sólo podrán circular los vehículos afectados a los servicios de autotransporte público de pasajeros de carácter urbano y suburbano, al servicio de taxímetros, las ambulancias, los vehículos policiales, de fuerzas de seguridad y bomberos, siempre que se encuentren en situación de emergencia”.

También podrán hacerlo “los vehículos particulares que transporten personas con necesidades especiales, y requieran detenerse junto a la acera derecha; los que deban acceder a cocheras privadas, garajes comerciales o playas de estacionamiento, los encargados de la recolección de residuos, distribuidores de diarios, blindados y compensación de fondos bancarios sólo en la cuadra donde realicen los trabajos”.

Separados por un boulevard, entre Callao y Libertad, quedarán, sobre el lado izquierdo de la avenida, dos carriles por los que podrán circular los automóviles hasta las 19.30, momento en que ambos se convertirán en peatonales hasta las 2 de la madrugada, para facilitar la circulación de las personas que concurren a esa zona del centro que concentra muchas salas de teatro, librerías, locales gastronómicos y bares.

La ley que introduce una modificación en el Código de Tránsito y Transporte porteño fija nuevas velocidades máximas en algunas avenidas en las que se podrá circular a: “60 kilómetros por hora, con excepción de las Avenidas Figueroa Alcorta, del Libertador, 27 de Febrero, Brigadier General Juan Facundo Quiroga y Costanera Rafael Obligado, donde el máximo será de 70 kilómetros y en la avenida Corrientes en el tramo comprendido entre las calles Junín y Libertad, donde el máximo será de 40 kilómetros”.

Los legisladores votaron por unanimidad los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros en las 38 cuadras de la avenida Córdoba –del microcentro al barrio de Palermo, entre 25 de Mayo y Medrano– que estaban en una etapa experimental y fue confirmado por la ley. Mientras que el texto que establece la instalación de los carriles en la avenida Corrientes obtuvo 36 votos a favor y 21 abstenciones de los bloques Suma+, Bloque Peronista, Unidad Porteña, Autodeterminación y Libertad, Frente de Izquierda, PTS y Mejor Ciudad.

Por su parte, los diputados de la oposición Marcelo Guouman, del bloque Suma+, y Silvia Gottero, del bloque peronista, explicaron su abstención al momento de la votación al entender que faltó tiempo al debate y explicaciones sobre el funcionamiento.

“Nosotros participamos del consenso a la tendencia de posicionar como el eje central al peatón, pero tenemos algunas discrepancias al respecto del tiempo que se le dedicará a esta transformación”, sostuvo Guouman.

Gottero consideró que “al sistema público de pasajeros le falta mucho. Y no nos queda claro, tenemos muchas dudas de cómo van a funcionar los carriles y ese boulevar de 80 centímetros, y cómo se va a manejar el tema de la seguridad por las noches. Creo que deberíamos haber trabajado más el tema”, remarcó.

En tanto, el arquitecto de BDD explicó a este diario que “no se pueden iniciar obras antes de tener la ley que las autoriza. Acá había una ley de la época de Aníbal Ibarra (ex jefe de gobierno de la ciudad entre 2003 y 2006) para la peatonalización del microcentro, pero sobre el macrocentro no había una ley específica. Y no se pueden gestionar políticas públicas serias sin darle el lugar que tienen que tener las instituciones. Pero es el camino que ha elegido el partido gobernante que primero hace las obras y después busca aprobar las leyes, mientras tanto transforma en abstracto cualquier reclamo judicial porque los hechos ya se consumaron”.