El gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró ayer un Espacio de la Memoria donde funcionó un centro clandestino de detención. Se trata de la ex comisaría 5. de La Plata. Durante el acto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que “este sitio se convierte en nuestra casa, la de las abuelas, y mirando hacia atrás vemos como la memoria se afianza, no hay retroceso y hay voluntad política que festejamos y agradecemos”. A su lado se encontraba la gobernadora María Eugenia Vidal, quien señaló que “la memoria no tiene banderías políticas, nos reclama a todos los argentinos”, dijo. Entre abril de 1976 y febrero de 1978 funcionó como un campo de exterminio que alojó a unas 200 personas, entre ellas niños, y al menos trece mujeres embarazadas que dieron a luz en esta maternidad clandestina. La administración y uso de este Espacio fue cedido a Abuelas por Vidal por 30 años.

“Este camino lo tenemos que hacer entre todos, cada uno puede hacer su parte y tenemos que hacerlo desde el encuentro en lo que tenemos en común y no desde lo que nos separa, porque esta memoria no tiene banderías, nos reclama a todos, y en este caso a los bonaerenses”, señaló Vidal evitando también cualquier cortocircuito.

En tanto, Carlotto calificó la inauguración como “impactante” porque advirtió que “estamos pisando esta tierra en la que muchas jóvenes dieron a luz y muchos fueron torturados y asesinados en una época en la que La Plata fue diezmada por el terrorismo de Estado”. Carlotto también se cuidó de polemizar con el gobierno macrista bonaerense y explicó que “lo bueno que se hace desde el Estado debe ser reconocido, porque de esta manera se protege a la juventud y a los niños para decirles que nos les va a pasar lo que nos pasó a nosotros”. La titular de Abuelas no dejó pasar el nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976 y aseguró que “buscamos que no se olvide, que la memoria exista y sobre todo la justicia, porque no se puede olvidar ni perdonar. Tenemos la democracia más larga que costó mucha sangre y sacrificio y hay que cuidarla”. Eso sí, la presidenta de Abuelas recordó que la transformación en la comisaría 5. comenzó en la gestión anterior, aunque aclaró que “todo queda en nosotros, podemos pensar distinto, pero no somos enemigos porque somos todos argentinos”.

Durante el acto estuvieron presentes el vicegobernador Daniel Salvador; el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el secretario de Derechos Humanos provincial, Santiago Cantón, y el intendente local, Julio Garro, entre otros.