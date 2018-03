El ex presidente de Ecuador Rafael Correa visitó ayer al mediodía la redacción de PáginaI12, donde conversó con directivos del diario. Un rato antes, Correa había realizado una entrevista con Víctor Hugo Morales en la AM750. Allí denunció que los gobiernos de derecha de la región pusieron en marcha “un nuevo Plan Cóndor contra ex presidentes” latinoamericanos que consiste en el impulso de denuncias “falsas de corrupción” para deslegitimarlos. Por la tarde, el ex presidente recibió un Honoris Causa por su trayectoria y compromiso en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).