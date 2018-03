Concepción Arregui Moreno, la ciudadana chilena desaparecida el 5 de febrero último y cuyo cadáver fue hallado el domingo en aguas del dique Potrerillos, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, fue ejecutada de dos balazos en la cabeza y su cuerpo fue embalado en una bolsa de dormir y atado con cadenas y sogas a un balde con cemento. Los detalles fueron informados por el fiscal de Mendoza a cargo de la investigación, Gustavo Pirrello, quien dijo que no se hallaron indicios de que Arregui Moreno haya sido golpeada antes de ser asesinada y que la identificación del cadáver se realizó comparando las huellas dactilares. Por el crimen está detenido su marido. La mujer de procedencia chilena era intensamente buscada desde el 5 de febrero pasado, cuando supuestamente tenía previsto viajar en micro a Chile para visitar a sus parientes y no se supo nada más de ella. Al ser interrogado apenas se conoció la desaparición, su marido Roberto López (70), dijo que aquel día llevó a Concepción a la terminal de ómnibus, pero que no tenía pasaje. Esta fue la primera señal de alarma para sus familiares, porque no era una conducta normal en ella. Luego de casi un mes, el hombre confesó a la policía que la había matado.