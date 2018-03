"Si piensan que con piedras y tiros van a sacudir mi voluntad de luchar están equivocados", sentenció el ex presidente y candidato del PT Lula Da Silva tras el ataque a tiros del que fueron objeto en Paraná micros que lo acompañan en su "caravana" por los estados del sur de Brasil. El ataque —el más grave de una serie de agresiones y cortes de ruta que ya habían sido denunciadas por el equipo de campaña de Lula— no dejó heridos, pero revela el clima de violencia política que vive el país, a diez días del asesinato de Marielle Franco. "Ellos no admiten que el pueblo pobre mejore de vida. Se quedan con odio. Que sepan: voy a volver", concluyó Lula en una serie de mensajes por las redes sociales.

Los tiros impactaron contra dos de los tres ómnibus que son parte de la caravana de Lula, cuando viajaban entre las ciudades de Quedas do Iguazú y Laranjeiras do Sul, en el estado Paraná. A pesar de las denuncias anteriores de muestras de hostilidad en el inicio de la caravana, los micros del candidato con mayor intención de votoiban sin escolta policial. En las fotos que publicó el propio líder del PT en su cuenta de Twitter se observan los orificios que quedaron en los laterales de los micros.

Según precisó el diario Folha de S.Paulo, el último colectivo del convoy de campaña, que estaba ocupado por periodistas, recibió dos disparos en la carrocería, uno de cada lado, y otro en un vidrio. En tanto, el coordinador de la caravana, Márcio Macedo, agregó que otro ómnibus que transportaba a invitados sufrió un balazo en un costado. Además, el neumático de uno de los micros fue cortado por ganchos de metal que habían sido lanzados a la ruta.

El Estado de Paraná fue el único que se negó a ofrecer una escolta policial para la caravana de Lula,. El ataque de hoy fue el más violento contra la comitiva, pero no el primero. Como contó PáginaI12, la gira del ex presidente, viene enfrentando agresiones de grupos incentivados por grandes terratenientes y seguidores del actual diputado y capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, quien marcha segundo en las encuestas de intención de votos para las elecciones presidenciales de octubre, pero a 20 puntos del histórico líder del PT.

En los anteriores ataques, en los que sí se contaba con una escolta policial brindada por los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, llamó la atención la actitud pasiva de las policías frente a grupos que cortaron rutas y tiraron piedras y huevos a la comitiva.

"Si hay una persona que hizo muchos viajes en ese país fui yo. Ya recorrí el Brasil entero, 91 mil kilómetros en barco, tren y autobús. Ya hice campaña política en todo el territorio nacional y ustedes nunca oyeron hablar de violencia. Lo que estamos viendo ahora es casi el surgimiento del nazismo. Lo que estamos viendo ahora no es política, porque si quisieran derrotar al PT, van a las urnas. Si ellos creen que haciendo eso nos van a asustar, están engañados, nos van a motivar", desafió Lula en respuesta a los ataques.