Luego de la goleada que España le asestó a una Argentina sin Lionel Messi, apichonada y carente de orden, el técnico Jorge Sampaoli ensayó una sonrisa de compromiso ante su colega Julen Lopetegui al final del encuentro, y más tarde encaró la conferencia de prensa con rostro adusto. “La explicación del 6-1 no es futbolística sino anímica. Nos tocó afrontar este partido incómodo, en el que el desarrollo no fue tan amplio como el resultado. Tenemos que aprender de esto. Vinimos a este compromiso para cerrar la lista de los 23, hay que seguir trabajando”, dijo. Y aseguró: “El resultado no se correspondió con el juego desplegado por ambos equipos”.

La de Madrid fue una noche de pesadilla para la Argentina, que con Messi en la platea por lesión, y una serie de desaciertos recibió en el complemento cuatro goles en 22 minutos. El 6-1 iguala la peor derrota de su historia.

Interrogado sobre el astro rosarino, Sampaoli afirmó: “Messi entrenó a la par de todos, sintió fatiga y no pudo estar. Pero se quedó con el grupo, está muy metido con la Copa del Mundo. Si este partido hubiese sido uno decisivo, varios lesionados que hoy no estuvieron habrían jugado”.

“El primer tiempo fue increíble de Argentina, desde lo planificado y lo entrenado –analizó el casildense–. España no había dominado como para marcar dos goles. Pero 60 minutos no alcanzan y el rival fue contundente los 90 minutos. En el segundo tiempo el rival nos agarró atacando con mucho vértigo y desorden. Vinieron goles muy rápidos y eso generó la diferencia. A chicos como Meza, Bustos, Tagliafico, Lo Celso, Pavón, Lautaro Martínez les tocó jugar sus primeros minutos en la Selección ante un rival de jerarquía, y este resultado me apena por ellos. La precisión de los rivales para definir y la poca resistencia nuestra en algunos momentos de juego fueron clave. El equipo quedó muy descompensado”, expresó Sampaoli, quien abundó: “Chiquito Romero tuvo un golpe muy fuerte en el primer gol de ellos y pidió salir. Confié en Willy Caballero por su buen trabajo ante Italia, pero hubo muchas falencias defensivas y los goles de ellos eran cachetazos. Hay que sacarles esta mochila a los jugadores, la responsabilidad es mía”.

Por último, el volante Meza, en el día de su debut, apuntó: “No puedo hacer análisis, lo quise disfrutar y me voy con bronca. Hay que mentalizarnos y trabajar. España es un gran equipo. En lo personal me sentí bien, espero tener otra chance”, cerró.