Una escuela, vecinos y trabajadores del barrio porteño de Retiro debieron ser evacuados esta mañana, luego de que un caño maestro de gas ubicado a la altura de Ramón Castillo al 1700 se rompiera por las obras del Paseo del Bajo y provocara un gran escape de gas. El olor pudo sentirse durante parte de la mañana en distintos barrios, como en Constitución, Microcentro y San Telmo, y fue cerrada preventivamente una de las bajadas de la autopista Illa.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana cuando se detectó en Ramón Castillo a la altura de la Calle 12 la rotura de un caño por la obra del Paseo del Bajo, que obligó a evacuar el establecimiento educativo, una posta policial y cerrar preventivamente la salida de Castillo de la Autopista Illia.

"Tenemos una ambulancia allí por prevención, pero por el momento no hay lesionados", confirmó el titular del Same, Alberto Crescenti, quién explicó que "aunque no hay llamas", personal de Bomberos está "pulverizando con agua" sobre el caño perforado.

Desde la empresa Metrogas informaron que se encuentra una cuadrilla "trabajando para asegurar la zona". Para evitar algún inconveniente, el tránsito permanece cortado a lo largo de 200 metros a un lado y otro del epicentro de la perforación. Por su parte, fuentes de Bomberos de la Policía Federal precisaron que preventivamente se evacuó a la escuela primaria número 25 "Bandera Argentina" y el edificio perteneciente a la Policía de la Ciudad.