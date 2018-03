Contigiani propone cambiar el sistema

El diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, el único de los 19 legisladores santafesinos que no canjeó ningún pasaje aéreo y terrestre desde que asumió en diciembre, le propuso al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que establezca la prohibición de pasajes por dinero. "Es una cuestión de ejemplaridad, no corresponde, aclarando que esto no invalida éticamente a ningún diputado o diputada, pero hay que cambiar el sistema", argumentó ayer Contigiani.

El pasado martes, Contigiani le presentó la nota a Monzó. "Desde mi ingreso en diciembre de 2017 decidí no canjear pasajes por dinero, ni por ventanilla ni en cuenta sueldo. Entiendo Sr. Presidente que no corresponde, por ello es que insto a todo el cuerpo hacer lo mismo, estoy convencido de que nosotros debemos dar el ejemplo a la sociedad", planteó el legislador del Frente Progresista.

* De los 19 diputados nacionales por Santa Fe, los que encabezaron el podio de canjes fueron Alejandro Ramos, que canjeó 334.880 pesos, Luciano Laspina 311.600 y Hugo Marcucci 288.785.

* En Cambiemos lo siguieron a Laspina el diputado Ricardo Spinozzi por 259.720 pesos, Mario Barletta, 247.760, Ana Copes, 220.880, Gisela Scaglia, 218.310, Lucas Incicco, 215.675, Anita Martínez, 214.120 y José Nuñez 201.850 pesos. Desde el 10 de diciembre de 2017, Albor Cantard canjeó pasajes por 24.650 pesos, Lucila Lehmann y Gonzalo del Cerro 28 mil y Astrid Humel 6.700.

* Los legisladores del justicialismo que canjearon pasajes hasta el 10 de diciembre de 2017 fueron Josefina González, 255.730 pesos, Marcos Cleri 250.255, Eduardo Seminara 249.795, Silvina Frana 233.410 y Lucila De Ponti 192.250 pesos. Desde que asumieron, Agustín Rossi canjeó por 28 mil pesos, y Alejandra Rodenas 26.700.

* Por el Frente Renovador, el diputado Alejandro Grandinetti lo hizo por 192.330 pesos, y Vanesa Massetani 82.950.

* Los los diputados nacionales del Frente Progresista que culminaron su mandato en diciembre, Alicia Ciciliani y Hermes Binner, canejaron pasajes por 101.735 y 53.440 pesos respectivamente.

"Hasta hace unas semanas se canjeaban los pasajes plata en mano en Tesorería, pero ahora existe una resolución de la Cámara para realizar una transferencia bancaria. Al enterarme del cambio decidí enviarle la nota a Monzó. En algunos casos, como el de la diputada (Elisa) Carrió, es escandaloso", dijo Contigiani a Rosario/12.

"En este marco de transparencia no coincido que el monto de dicho canje vaya a la cuenta sueldo, terminantemente no corresponde, los pasajes son para ser utilizados. Propongo que mediante la norma administrativa que corresponda se establezca la prohibición de canjes de pasajes por dinero", concluye la nota que el diputado nacional del Frente Progresista le envió al titular de la Cámara baja.