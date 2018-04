“No reaccioné de la mejor manera. Exploté. Toda la carga que tenía la saqué”, comentó ayer Pablo Pérez sobre el polémico festejo de su agónico gol frente a Talleres, donde dedicó algunos insultos hacia los plateístas de La Bombonera. En diálogo televisivo con ESPN, Pérez agregó: “La situación me superó y quedó todo ahí. Lo importante es que todo esto se puede hablar, el socio no merece que lo insulte”. Según trascendió, el disparador de la reacción del volante de Boca llegó cuando los jugadores se iban al entretiempo, y un plateísta le recriminó una falta que le valió la amonestación al ex Newell’s. Esa fue la décima tarjeta amarilla para Pérez (el segundo en ese rubro detrás de Fabián Rinaudo, que tiene 11), por lo que se perderá los compromisos frente a Defensa y Justicia e Independiente.

“Tendría que haber gritado con mis compañeros y estoy muy arrepentido. Soy humano. Hace tres semanas que no paro y me explotó la cabeza. Si en algún momento ofendí a un hincha de Boca le ofrezco disculpas, no soy quién para insultarlos y menos como nos apoyaron contra Talleres”, expresó Pérez.

Parte de ese raid emocional de “tres semanas” al que hizo alusión el número ocho xeneize comprende, indirectamente, a la visita/apriete de la barra brava al plantel en la previa del duelo con los cordobeses, la derrota con River en la Supercopa y la goleada sufrida con la Selección Nacional ante España por 6-1, donde Pérez ingresó desde el banco y jugó 30 minutos.

Mientras tanto, tras el triunfo frente a Talleres –que significó un gran paso en el camino hacia el campeonato para los de Barros Schelotto–, el plantel se entrenó ayer en Casa Amarilla a puertas cerradas, con la mira puesta en el choque de mañana, a las 21.45 como local, frente a Junior de Barranquilla por Copa Libertadores.

Dos cambios haría Boca para enfrentar al equipo del ex River Teófilo Gutiérrez (ver recuadro). Primero, la variante obligada será la de Julio Buffarini en reemplazo del uruguayo Nahitan Nández, quien mantiene una suspensión por torneos internacionales de cuando jugaba en Peñarol. La otra modificación sería la de Ramón Abila, autor de la asistencia para Pérez en el gol frente a Talleres, en lugar de Walter Bou, quien marcó el primer tanto en dicho encuentro. Además, Edwin Cardona, recuperándose de una distensión en el aductor derecho, podría ser parte del banco de los suplentes.