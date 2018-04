Página 12 lanza un nuevo suplemento: Universidad. Su aparición no es fortuita dado que llega con el propósito de acompañar la misión, a veces poco visible pero no por ello menos trascendente, que llevan adelante decenas de miles de docentes, no docentes, estudiantes, graduados y autoridades universitarias a lo largo y a lo ancho del país.

En los últimos años, asistimos a importantes conquistas en materia de educación superior. La ampliación y creación de universidades públicas, abrió un horizonte posible para la vida de muchos jóvenes. Desde 2003, somos testigos de una verdadera expansión del sistema universitario a partir de la creación de 19 universidades nacionales. Sin dudas, se trata de un paso adelante en la construcción de la educación universitaria como un derecho ciudadano.

Para fortalecer los logros y que no se vean amenazados por las diferentes coyunturas sociales y políticas, es fundamental seguir profundizando el rol de la Universidad como lugar de rebeldía y usina del pensamiento crítico, además de continuar construyendo más puentes entre la comunidad académica y la sociedad en su conjunto.

Con ese espíritu nace Universidad, como una alternativa potente para difundir las actividades y la producción de conocimiento de las universidades de todo el territorio nacional. Es hora de contar lo que ocurre en la vida de cada una de ellas y trabajar para que cada vez más jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad.

En ese sentido, buscamos que Universidad sea una plataforma en donde las instituciones educativas encuentren un recurso para entablar una comunicación más fluida con el entorno. Aspiramos, en definitiva, que se convierta en un vehículo para la circulación y la divulgación del conocimiento, que amplifique la voz de los actores de la comunidad universitaria, y que se erija en un espacio para la reflexión y el debate intelectual que trascienda los temas de la agenda coyuntural.

Creemos que un suplemento de estas características surge en un momento clave para la educación en el país, y por ello tenemos el propósito de a ser parte constitutiva de los debates actuales, ofreciendo diversas perspectivas y aportando herramientas para pensar colectivamente los desafíos de la educación superior.

Atravesamos un tiempo histórico que demanda un sistema universitario de puertas abiertas, que comparta todo su capital académico y cultural con la sociedad en su conjunto, con el fin de construir un país más justo e inclusivo. Creemos en una universidad profundamente democrática, que asuma el desafío de la universalización de la educación superior, incluyendo, sin perder calidad, a cada vez más jóvenes, garantizando el ingreso irrestricto, la gratuidad y la permanencia en el sistema de todos aquellos que deseen estudiar.

Redoblemos los esfuerzos en esta dirección, no solo como demanda social sino también como oportunidad histórica para el futuro del país.

Las nuevas universidades: estudiar más cerca

La creación de nuevas universidades nacionales es, sin dudas, uno de los datos más relevantes del sistema universitario de los últimos años y un paso muy importante hacia la universalización en el acceso a la educación superior. El desafío de comenzar una carrera es mayor cuando la universidad está lejos de casa.

Desde 2003 se abrieron 19 universidades, las cuales representaron en 2016, el 6,8%* de los inscriptos de todo el país. 7 están ubicadas en municipios como Avellaneda, Merlo, Moreno, Hurlingham, José C. Paz, Almirante Brown y Florencio Varela. En dichas universidades el impacto fue mayor: el 56,5% de quienes se inscribieron en las universidades creadas desde 2003, lo hicieron en las nuevas universidades del conurbano.

Fuente: estadisticasuniversitarias.me.gov.ar

*Inscriptos en 2016. No se contó con los datos de las Universidades Nacionales: de Guillermo Brown, Pedagógica Nacional, Alto Uruguay y de Los Comechingones.