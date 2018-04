El periodista Kennedy Alencar entrevistó ayer al ex presidente Lula da Silva después de que se conociera el pedido de detención expedido por el juez Sergio Moro. En su cuenta de Twitter compartió una serie de tuits -que fueron retuiteados por Lula- donde informaba sobre fragmentos del reportaje. “Lula dijo que iba a esperar el consejo de sus abogados”, en respuesta a si se entregaría a la policía, informó el periodista. A su vez, dijo que el exmandatario creía que Moro no esperó el final del juicio del Tribunal Regional Federal nº4 y que no respetó el texto de salvoconducto. Además, el ex presidente afirmó que la prisión era un absurdo y un sueño anhelado del juez Moro y de personas que quieren verlo pasar un día preso. Lula también dijo que creía que Moro decidió ordenar su arresto en reacción a la medida cautelar que presentó el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay. El letrado pidió ayer a la Corte Suprema anular en forma cautelar las detenciones de condenados en segunda instancia, cosa que beneficiaría a Lula. Además, el periodista dijo que el ex presidente no tenía intención de hablar en el Sindicato de Metalúrgicos en San Bernardo do Campo.