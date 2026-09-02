En Sidney usan drones para prevenir a ataques de tiburones

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La iniciativa cuesta 34 millones de dólares. Los drones tienen altavoces para advertir a los surfistas y nadadores.

DRONE AUSTRALIA WEB AFP

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