Ver y no ver iba a estrenarse en febrero en Córdoba pero el programador de gira, quien había manifestado que no quería que se hicieran declaraciones políticas durante la temporada, decidió levantar la obra cuando Arturo Bonin hizo referencia al despido de Victor Hugo Morales de C5N en dos entrevistas televisivas. Consultado por Páginað12, Bonin tomó una de las ideas centrales de la obra (ver no implica comprender) para referirse al gobierno: “Yo creo que ellos ven, comprenden, pero no les importa nada. Tienen otra matriz, otra estructura de pensamiento. Tienen la mirada del patrón de estancia, que hace lo que le parece más conveniente. Entonces piensan que las personas son números que tienen que cerrar. Y no les importa que, en realidad, el Estado debe tener respeto por el otro. Pero los que alertamos sobre la forma en que actuarían, porque lo hicieron con premeditación y alevosía, fuimos demonizados”.