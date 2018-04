Los radicales tuvieron ayer su primera reunión del Comité Federal con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como presidente del partido. Como anfitrión, acompañado por dirigentes de todo el país, Cornejo aseguró que la UCR busca tener un rol “mucho más protagónico en las políticas nacionales”. “Vamos a hacer un balance con los presidentes de las provincias acerca de nuestra presencia en Cambiemos. Estamos satisfechos con lo realizado hasta aquí, pero queremos un radicalismo mucho más protagónico, para eso nos estamos preparando”, resaltó Cornejo, quien a su vez desestimó las críticas de su correligionario, el ex diputado Ricardo Alfonsín. Durante la conferencia de prensa, de la que también participaron el diputado José Cano y el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, Cornejo explicó que la actividad que concluirá hoy tiene como objetivo “planificar las actividades para el año y comenzar a analizar las realidades políticas para el 2019”. El mandatario mendocino no dejó pasar la oportunidad para retomar sus críticas al kirchnerismo. “Creemos que la Argentina está saliendo de un proceso muy negativo, que definimos como el populismo, que es lo que nos llevó a tener más del 30 por ciento de pobreza y nos dejó una economía muy deteriorada. Salir de esa situación requiere de un gran esfuerzo de coalición política entre los que pensamos distinto”, indicó el gobernador, al ser consultado sobre los dichos de Alfonsín, quien afirmó que la conducción de la UCR no realiza críticas al Gobierno. “Cuando tenemos alguna diferencia la manifestamos, pero siempre sin perjudicar la línea general del Gobierno, sin perjudicarla ni dinamitarla desde adentro”, completó.