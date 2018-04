El dólar cerró ayer a 20,51 pesos sin cambios respecto del viernes. El Banco Central no intervino en la plaza cambiaria. Sigue en la estrategia de la semana pasada, en la que intervino día por medio. El viernes había vendido 175 millones de dólares. Las reservas internacionales del organismo cerraron en 61.673 millones de dólares, con una suba de 63 millones. En el mercado de futuros se negociaron 90 millones de dólares, de los que 50 por ciento se operaron para finales de abril, con una cotización de 20,47 pesos, lo que arroja una tasa implícita de 24,1 por ciento. La tasa de Lebac en el corto plazo se negoció en el mercado secundario a 26,35 por ciento en un plazo de 9 días. El Central publicó ayer su informe monetario mensual, en el que intentó justificar la intervención sobre el precio del dólar a lo largo de marzo. “Con la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de la política monetaria, la entidad llevó adelante intervenciones cambiarias para sostener el valor de la moneda”, indicó. El argumento resulta paradójico. Si la cotización que quiere el mercado le gusta al Central, la consigna es que no hay que intervenir. Pero si la cotización que quiere el mercado no es la que le gusta al Central, el organismo tiene derecho a regular la plaza cambiaria sin que eso afecte su política de tipo de cambio flexible.