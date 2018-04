En el debate participaron también especialistas de Tucumán y Salta, que sumaron historias y realidades regionales. Soledad Deza, abogada del caso Belén, recordó que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley de salud sexual y reproductiva. Allí la educación religiosa está en todas las escuelas pero no la educación sexual. “En los últimos 20 años hubo 534 causas que judicializaron el aborto; el 94 por ciento tiene a una mujer abortante como imputada”, dijo. También que el Estado persigue a los abortos que no son delito, ya que “desde 2008, el 24 por ciento de las causas se corresponden con abortos espontáneos”. Mónica Menini, abogada salteña, contó la historia de Juana, una chica wichi de 12 años y discapacitada, violada por nueve hombres, entre otros casos de chicas obligadas a proseguir con embarazos producto de abusos. Recordó que el aborto en algunos sectores sigue siendo un estigma social.