Erika Lederer tiene 49 años y entrena para recorrer los 42 kilómetros que unen Uruguay y Argentina
Es hija de un genocida y cruzará a nado el Río de la Plata para recordar a las víctimas de los vuelos de la muerte
“Lo haré en mi carácter de hija desobediente de un médico militar que ha participado de dichos vuelos así como de los partos clandestinos”, dijo la mujer en referencia a Ricardo Lederer, segundo jefe en la maternidad de Campo de Mayo. Fue despedida del Ministerio de Justicia por el gobierno de Milei y convoca a “la acción para acompañar las luchas en curso”.