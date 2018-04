En un intento por defender las frases negacionistas de su ex esposo Darío Lopérfido, la actriz Esmeralda Mitre terminó relativizando la cantidad de víctimas del holocausto judío el mismo día en que se recuerda el levantamiento del Ghetto de Varsovia. “Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la Conadep. No lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están”, aseguró ayer Mitre, parafraseando a Jorge Rafael Videla, y después agregó que “nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no… o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea nuestros impuestos (sic)”.

Como si no fuera suficiente, se le ocurrió hacer la comparación con el genocidio nazi: “es como… pasó con el Holocausto; dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos”. Ante la ola de repudio, ensayó una aclaración en Twitter, que terminó borrando porque resultó todavía peor. Escribió que no fue su intención “lastimar y/o injuriar a la comunidad judía” y agregó: “Para mí la comunidad judía es superior y ojalá fuese mi origen”.

Durante un reportaje en el portal Infobae, la hija de Bartolomé Mitre (director del diario La Nación) no solo habló de su matrimonio con el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quien debió renunciar luego de negar que en la Argentina hubiera 30.000 desaparecidos, cifra que, según él, “se arregló en una mesa cerrada”. Lopérfido volvió a ser noticia en los últimos meses cuando fue eyectado del cargo con el que el Gobierno había intentado protegerlo de la polémica por aquellos dichos. Lo habían alojado en una agregaduría cultural en Berlín, Alemania. La noticia de su desplazamiento se produjo casi en simultáneo con el anuncio de la separación de la pareja, que se había casado en 2014.

En la misma entrevista, respecto del kirchnerismo, Esmeralda Mitre dijo que “casi no tengo amigos kirchneristas, pero porque prefiero no tener enfrentamientos, son muy fanáticos. Y para mí el fanatismo es una desinteligencia absoluta”.

Las palabras de Mitre sobre el Holocausto no aparecen publicadas cualquier día. El 12 de abril es el día del Recuerdo de la Shoá y del Heroísmo, una fecha de recogimiento en Israel. Pocas horas después la quiso arreglar y la embarró más.

Ante las repercusiones que se generaron por su afirmación, escribió en Twitter que no fue su intención “lastimar y/o injuriar a la comunidad judía”. “Les tengo un grandísimo respeto y admiro cómo con valentía superaron un hecho tan triste como el Holocausto”, prosiguió y luego remató: “Para mí la comunidad judía es una raza superior y ojalá fuese mi origen”.

Tras una nueva andanada de críticas, borró esa publicación y la reemplazó por otra, en la que afirmó “es una comunidad a la que admiro y respeto como la nuestra sin diferencia alguna”.