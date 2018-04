#Cursos&Concursos Hoy estrenará el primer corto de Light, eco-superhéroe ganador de la Climate Comic Contest, concurso internacional patrocinado por Unicef para ilustradores menores de 21 años, que instaba a crear un paladín justiciero con preocupaciones ambientalistas. El personaje fue obra de Sathvigha, una dibujante india de 21 años, y estará online en climatecomic.hscampaigns.com.

#PresenteContinuo Muevo repertorio. Los funkjazzeros tigrenses Winery y los Santos de Madera defenderán su segundo disco, Superliminal, en el C.C. San Isidro (hoy a las 21), el indie-crooner Jacob Whitesides animará Killing Me en Niceto Club (a las 20), el argen-chileno Warhol Oliveira admitirá Yo no sé adónde va mi vida (a las 23 en Makena) y Goran Bregović meterá fiesta meta-balcánica en el Teatro Opera con el hit televisivo Bella Ciao y su último disco Three Letters From Sarajevo (a las 19) .

#InmigracionDescontrolada Bienvenidos a la jungla albiceleste. Los hermanos youtubers y españoles Adexe & Nau meterán gira argentina con paso por el Teatro Ópera (16/7) y escalas en Córdoba y Rosario.

#FreeRock Los poprrockers platenses Nave convocaron a artistas amigos para intervenir canciones de su último disco, entre ellos, Cristian Carracedo, Lucio Consolo (de Peces Raros) y Mauro Aramburu (de Camión), quien remixó 1193. El resultado de la colaboración está aquí: