Después de que el Instituto Balseiro explicara el caso del físico Antonio Gentile, a quien desde 2012 sus ex compañeros daban por desaparecido durante la dictadura y finalmente vive en los Estados Unidos, ayer se conocieron datos aportados por uno de sus antiguos colegas. Según publicó el diario Río Negro, Peter Thieberger contó que pudo hablar hace semanas con Gentile y que él le dijo que no tiene una hermana desaparecida (se presumía que María Estela Gentile, que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica y permanece desaparecida, era su hermana). “Me dijo que la que tuvo problemas en la dictadura fue su cuñada, pero que ella está bien, viviendo también en Nueva York”, dijo Thieberger. “No me dio muchos detalles. Estaba sorprendido de que lo consideraran desaparecido. Me dijo que había una confusión con la física que desapareció”, señaló el físico de 83 años. Según agregó, Gentile, de 85 años, dejó la física y tiene una empresa comercial.