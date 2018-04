Poco después de que se cayera la sesión especial para frenar los tarifazos porque los diputados de Cambiemos y sus aliados se negaron a dar quórum, el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, denunció que el oficialismo “no le quiso dar una respuesta a los argentinos” a pesar de que “el pueblo estaba esperando que se tratara el tema”. “¿No ven que estamos hablando de la vida de los argentinos, de si la gente puede pagar la luz o puede calefaccionarse?” subrayó Rossi, y desestimó las últimas declaraciones de los miembros del gobierno de Mauricio Macri: “No va a pasar nada si le ponemos un freno al aumento de tarifas, no se va a acabar el gobierno, dejen de amenazar con eso”, expresó.

Rossi lamentó que los legisladores no hayan podido debatir sobre el aumento desproporcionado en las tarifas de servicios públicos, aunque reflexionó que la discusión no se aceptó porque “la agenda del palacio es distinta a la agenda de la gente”. “Por eso nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de construir una agenda que tenga que ver con el conjunto del pueblo y sus necesidades”, evaluó el diputado y alertó que “ninguna institución del Estado le da una respuesta institucional a los argentinos”. “Teníamos la posibilidad de darle visibilidad al tema, no era para jugar con la chiquita ni para que el Jefe de Gabinete nos descalifique”, agregó ante los últimos dichos de Marcos Peña.

Rossi había sido el principal impulsor del debate y el bloque que preside redactó el proyecto para congelar y retrotraer las tarifas, al que luego se sumaron iniciativas del peronismo dialoguista y el massismo, Libres del Sur, Movimiento Evita y los diputados de izquierda. Ante el reclamo, Peña subrayó que esos sectores públicos necesitaban “política y humanamente que esto fracase”. Desde su banca, hoy Rossi le respondió con una pregunta: “¿Si ponés plata para pagar la deuda por qué no pones un poco de plata para aliviarle la factura de luz a los argentinos? “.

El diputado denunció también que cualquiera que analice el presupuesto aprobado por el Congreso “ve que caen las partidas de servicio económico y aumentan las del servicio financiero”. “Es decir, bajan los subsidios y aumentan los pagos de servicio a la deuda”, puntualizó el diputado mientras reclamaba al Gobierno “responsabilidad ante el conjunto de los argentinos”. “Tendrán que resolver el problema fiscal de otra manera”, completó Rossi. "Tampoco le hubiese pasado nada al Gobierno si no aprobábamos la reforma previsional ni la renegociación con los fondos buitres, de esto se trata y esto quiere hacer la oposición".

El diputado señaló que la oposición había requerido la sesión para expresar la voz del pueblo y “cumplir con sus votantes” porque la gente “no encuentra expresiones en las instituciones que lo defiendan”. En ese sentido, intentó explicar el por qué de la gestación del ”hit del verano”. “Algunos creen que es un problema de las preferencias futboleras del Presidente, pero no, es expresión del pueblo”, enfatizó, al recordar: “La primera vez que escuchamos ‘se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar’ fue en una cancha de futbol. Es una consigna que nos acompañó hasta recuperar la democracia. Y la gente busca esas expresiones porque no encuentra en los lugares donde los tiene que encontrar, uno de esos era el Congreso Nacional”.