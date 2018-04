La Unión Obrera Metalúrgica decidió convocar un paro con movilización a Plaza de Mayo para el próximo 3 de mayo. El sindicato que dirige Antonio Caló quiere una recomposición salarial que permita un sueldo mínimo de 17 mil pesos para cubrir la canasta básica.

Los 300 delegados de la UOM reunidos en Mar del Plata en el congreso anual del gremio decidieron la medida de fuerza, ante el estancamiento de la negociación con los empresarios. Caló manifestó que no hubo acuerdo “luego de cuatro reuniones” y definió como “burla” la última oferta de 12 por ciento en tres tramos de 6, 3 y 3 por ciento entre abril y noviembre.

A comienzos de esta semana fracasó una reunión entre las partes, tras lo cual Caló anticipó la posibilidad del paro. Hace una semana, la paritaria estaba casi cerrada, tras pactarse entre las partes una suba del 18,5 por ciento, que hubo que retrotraer por pedido del Ministerio de Trabajo, que no quiere acuerdos por encima del 15 por ciento. "Si yo tengo un sueldo de 13 mil pesos, no me sirve firmar un acuerdo del 15 por ciento", argumentó Caló.

El titular del gremio metalúrgico pidió que "ningún trabajador gane menos de 17 mil pesos por mes y pueda cubrir la canasta básica". “Tenemos que partir de esa base, porque no puede ser que un trabajador gane menos por hora que lo que cuesta un kilo de pan. Los empresarios dicen que es mucho, pero nosotros les dijimos que queremos el minino y después discutiremos los porcentajes", añadió Caló.

Como parte de la organización del paro del 3 de mayo, se prevén asambleas en las fábricas entre martes y viernes de la semana próxima después de la reunión prevista entre la cúpula de la UOM y los empresarios para el lunes que viene.