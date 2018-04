El próximo martes termina el período de salvataje para la Refinería San Lorenzo. La cooperativa formada por los trabajadores de Oil San Lorenzo está evaluando una serie de alternativas para presentarse al salvataje con una propuesta seria y sustentable para sacar la empresa adelante. Así lo aseguró Gerardo Canseco, secretario General del Supeh. El viernes pasado se conformó una cooperativa de trabajo que se denomina "Petroleros Santafesinos" a instancias de lo que establece la Ley de Quiebras. Según explicó Canseco, la mencionada ley prevé que ante una apertura de período de salvataje en un proceso de Concurso de Acreedores que pueden avanzar hacia un esquema de quiebras, el juez debe también habilitar una instancia para que los trabajadores de la empresa que está concursada, manifiesten su intención de hacerse cargo de ella y participar en ese proceso de salvataje que se conoce técnicamente como "cramdown". "Participar y para el supuesto caso que tengan la posibilidad de hacer un ofrecimiento en los términos que lo establece el juez, los trabajadores se harían cargo del establecimiento y a partir de ahí, la empresa comenzaría a ser gerenciada a través de una cooperativa de trabajadores".

"En este caso, Oil Combustibles está en un proceso de Concurso de Acreedores, pero es muy difícil de salvar porque tiene deudas que son absolutamente impagables. Hablamos de deudas de 18 mil millones de pesos, deuda concursal y la pos concursal de 1.500 millones de pesos, generada en tan solo cuatro meses, es una deuda que habría que pagar en lo inmediato, y no hay posibilidades de que se cancele. Así que antes de la quiebra, se abre la instancia de salvataje y ahí va a participar la cooperativa", indicó el dirigente gremial en declaraciones al periódico Pregón de San Lorenzo.

El período de salvataje va a concluir el próximo martes y en ese período la cooperativa hará una presentación en el juzgado que va a contener una propuesta de salvataje "para que la empresa siga en marcha y obviamente con la contención de todos los trabajadores. Veremos si además de la cooperativa hay otras empresas que hagan propuestas, interesadas en participar de ese "cramdown". Después del martes, entiendo que el juez se tomará un tiempo para evaluar las propuestas que se realicen y si considera que alguna propuesta es viable, esperemos que así considere la propuesta de la cooperativa, se pondrá en marcha esa salida y si considera que ninguna es viable seguramente vendrá de manera inmediata la declaración de quiebra".

"La quiebra genera un estado de incertidumbre absoluta para un trabajador, significa que no sabe qué va a pasar con su indemnización y no sabe si va a haber una continuidad laboral". Canseco manifestó que es probable que en la quiebra haya algún establecimiento industrial interesado en adquirir "pero puede tener interés en una parte, todo lo que tiene que ver con los tanques de almacenaje, los muelles, pero no así, respecto de lo que es la refinería propiamente dicha". Y continuó: " No nos gusta generar alarmas ni perspectivas complejas, pero es un dato objetivo y de la realidad: la declaración de quiebra no solo significa ver de qué manera se garantiza el pago de las indemnizaciones, que hasta el momento no están garantizados, sino también la empresa que haga cargo a partir de la quiebra, si es que alguna empresa se hace cargo, ver qué proyecto tiene de reactivación. Porque si es solo encargarse de los muelles y del parque de almacenaje de los tanques, estaría quedando una cantidad importante de trabajadores, todos los que se desempeñan en la parte de producción propiamente dicha en un estado de incertidumbre. La quiebra es el escenario más nefasto para los trabajadores".