El del peronista Luis Rubeo era uno de los votos que el Frente Progresista daba casi por descontado en su afán de alcanzar el ok para la reforma constitucional. Pero el diputado avisó que presentará en los próximos días su propio proyecto de reforma y no avalará la iniciativa que impulsa la Casa Gris. En diálogo con Rosario/12 , el ex presidente de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto del gobernador Miguel Lifschitz porque "los tiempos ya no dan" y "hay que hacer la elección de constituyentes el año que viene". El progresismo tiene que alcanzar 34 votos y Rubeo no es el primer diputado justicialista que anunció que no votará a favor del proyecto.

El peronismo tiene la llave, se oye en la coalición oficialista. Descartado el macrismo, Lifschitz entiende que los legisladores del PJ son quienes tienen más chances de apoyarlo en su deseo más preciado. El proyecto ingresó por la Cámara Baja, donde los dos tercios, la mayoría especial para aprobar un proyecto de este tenor, significan 34 votos. El Frente cuenta 26 porotos, pero por el momento no tiene a todos contenidos. Confía sumar los dos de Igualdad y Participación y los dos del Frente Social y Popular. Sin embargo, aún le falta un puñado para que la reforma se derive a Senadores, donde es otro el cantar. De los diez peronistas, al menos tres (Mirabella, Giaccone y Busatto) ya se pronunciaron en contra. Y ahora se sumó Rubeo.

"Estoy elaborando un proyecto alternativo, con variaciones al que presentó el gobernador", apuntó el diputado, para quien "hay que hacer la elección el año que viene" porque "los tiempos ya no dan, estamos muy acotados". Rubeo se reconoce "reformista" y dice coincidir "en muchas cosas" con el proyecto oficialista, "pero no dan los tiempos para una elección que tenés que hacer en 40 días y además hay suprimir el tema de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias". Ese es un punto no menor para el peronismo, por la dificultad de armar una lista única entre los sectores que integran el partido.

"Por lo que yo veo en la Legislatura, más allá de lo que diga el gobernador, el propio Frente Progresista no tiene consenso interno, ellos dicen que la llave la tiene el justicialismo, ¿pero el radicalismo se expresó? ¿El PRO qué va a hacer? Nosotros tenemos vocación reformista, somos reformistas, creo que además hay que cambiar la Constitución, no porque la nuestra sea vieja, pero sí hay que aggionarla a la nacional", ahondó el legislador, que aguarda que "por lo menos" su iniciativa se adjunte a la del gobernador y se presenten "los dos proyectos juntos".

Pese a impulsar una iniciativa nueva, el diputado le reconoció más de un punto positivo al proyecto del socialismo, aunque le reprochó la incorporación del balotaje para el caso de elecciones. "En muchísimas cosas coincidimos, en la autonomía municipal, en la defensa de las empresas públicas, en el prolongamiento de los mandatos, no coincido con el balotaje porque en una provincia como la nuestra es altamente peligroso ya que la gente no vota por la positiva, vota en contra de. Así te conviene más salir segundo que primero. No me parece prudente tratar de cercenarle potestades a la Legislatura como la aprobación de convenios y que en algunas situaciones particulares el gobernador se pueda reservar para sí llevar adelante acciones como si fueran desde el punto de vista legislativo. Por otro lado, hay que sostener la bicameralidad de cualquier manera", explicó.

Rubeo cree que Lifschitz "perdió tiempo precioso y no lo va a lograr, tiene que ser todo un relojito". Si se realiza una PASO para la elección constituyente, "chau, se le fue el tiempo, no tiene manera de llevarla adelante en 2018. No hay forma, no hay tiempo práctico". Por otro lado, le reprochó al socialismo "falta de consensos y acuerdos necesarios", porque "se habla de la necesidad de la reforma con una estrategia de comunicación malísima, donde fue sobre la base de la reelección del gobernador, no sobre la base de incorporación de derechos. Le han errado de manera notable".